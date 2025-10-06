W sezonie jesienno-zimowym warto zaopatrzyć się w elementy garderoby idealne na okres przejściowy, które bez problemu można nosić w obu porach roku. Najlepiej jeśli są to okrycia wierzchnie pasujące do wielu różnych elementów garderoby. Taki jest krótki kożuszek, ale nie tylko. W tym przypadku również tak jest. Ta parka z Zary jest idealna na jesień i wczesną zimę 2025/2026. Zobacz, z czym ją zestawić, aby stworzyć modną stylizację.

Reklama

Ta parka z Zary jest idealna na jesień i wczesną zimę 2025/2026

W kolekcji Zary na jesień i zimę 2025/2026 znalazła się urocza parka z futerkiem przy kołnierzu. Ma delikatny odcień khaki, który świetnie wpisuje się w kolorystykę tej pory roku. Najważniejsze jest jednak to, że jest ocieplana, więc śmiało posłuży nam nie tylko jesienią, ale też zimą.

To krótka kurtka zapinana na zamek błyskawiczny. Obszyta jest futerkiem, a dół ma regulowany od wewnątrz, dzięki czemu możemy ją lepiej dopasować do swojej sylwetki lub stylizacji, którą do niej dopasujemy. Ta kurtka kosztuje 299 zł. Zobacz, jak wygląda.

Parka z futerkiem z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Parka z futerkiem jest idealna do jeansów

Taka parka świetnie prezentuje się w zestawieniu z jeansami. Wystarczy dobrać do tego np. brązowe botki na słupku, a zadamy szyku każdego dnia - czy to w biurze, czy na spacerze. To jednak niejedyne możliwości stylizacyjne, jakie mamy.

Jeans ogólnie jest świetnym wyborem do takiej kurtki. Warto zatem dobrać do niej też np. denimową spódnicę maxi i kozaki. Świetnie też będzie wyglądać na sportowo, w zestawieniu z szerokimi dresami i sneakersami.

Reklama

Do czego jeszcze można nosić taką kurtkę?

Kurtka z Zary to też dobry model, aby założyć ją np. do lejących się spodni palazzo. Dobrze też będzie prezentować się w połączeniu ze spódnicą maxi. Również klasyczna sukienka będzie świetnie wyglądać, gdy narzucimy na nią taką parkę. Wybrałam 3 inspiracje na noszenie krótkiej parki jesienią i zimą. Który z tych outfitów podoba ci się najbardziej?