Plisowana spódniczka w jodełkę to kwintesencja stylu preppy. Z nią zrobisz perfect autumn look
Plisowana spódnica w jodełkę to must have w szafie każdej fanki stylu preppy! Jej klasyczny fason mini idealnie sprawdzi się w jesiennych stylizacjach. Sprawdź, z czym ją nosić, by wyglądać stylowo i świeżo.
Plisowana spódnica w jodełkę to bezapelacyjny przebój obecnego sezonu. Klasyczny wzór, dziewczęcy krój mini i subtelne plisy sprawiają, że ten element garderoby staje się nieodzownym wyborem każdej kobiety śledzącej modowe trendy. To nie tylko stylowy dodatek, ale też fundament jesiennych stylizacji w stylu preppy.
Fason plisowanej spódnicy mini − klasyka w kobiecym wydaniu
Niepozorna, a zarazem przyciągająca wzrok − taka właśnie jest plisowana spódnica mini w kolorze ciemnoszarym, którą można znaleźć w Reserved. Ten element garderoby to wyjątkowe połączenie klasycznego kroju z modnym detalem w postaci wzoru jodełki. Spódnica o długości mini to kwintesencja kobiecości i młodzieńczego uroku. Dzięki plisowaniu materiał subtelnie układa się na sylwetce, sprawiając, że wygląda ona lekko.
Klasyczna szara spódnica plisowana nie tylko wpisuje się w jesienne stylizacje damskie, ale też staje się punktem wyjścia dla wielu modowych interpretacji. Jodełkowy wzór tkaniny od razu przyciąga uwagę. Plisy dodają struktury, dzięki czemu całość nie wygląda banalnie.
Jeśli szukasz czegoś, co doda twojej stylizacji klasy i świeżości, ta spódnica to doskonały wybór. Można ją nosić do szkoły, biura czy na popołudniowe wyjścia − zawsze prezentuje się nienagannie. Spódniczka kosztuje 99,99 zł i dostępna jest w rozmiarach S-L.
Plisowana spódnica w stylu preppy na jesień 2025
Styl preppy powraca w wielkim stylu, a plisowana spódnica w jodełkę idealnie wpisuje się w ten estetyczny trend. Wywodzący się z amerykańskich kampusów styl charakteryzuje się schludnością, elegancją i sportowym akcentem. W jego centrum znajdują się klasyczne kroje, wzory takie jak krata, pepitka czy właśnie jodełka. Mini spódnica to kwintesencja stylu preppy, zwłaszcza w zestawieniu z koszulą, swetrem i loafersami.
Ta konkretna szara plisowana spódnica może stać się bazą do wielu jesiennych stylizacji damskich. Wystarczy dodać do niej białą koszulę, granatowy kardigan lub marynarkę i skórzane mokasyny, by uzyskać look rodem z elitarnej uczelni. Równie dobrze sprawdzi się w połączeniu z golfem i grubymi rajstopami − tworząc bardziej casualową, ale nadal preppy stylizację.
Outfity z plisowaną spódnicą mogą być różnorodne - od eleganckich, przez casualowe, aż po sportowe. To czyni ją jednym z najbardziej uniwersalnych elementów garderoby tej jesieni. W dobie powrotu do klasyki i estetyki vintage, damska spódnica w jodełkę staje się czymś więcej niż tylko modnym dodatkiem.
Czytaj także:
- Ubrania w tym kolorze pokochały influencerki z TikToka. Pasują do każdego odcienia cery i włosów
- Zobaczyłam tę koszulę u koleżanki. Od razu ją pokochałam. To hit prosto z wybiegów na zimę 2026
- Zestawy w kolorach khaki wracają do łask. Fendi pokazuje, jak je nosić w tym sezonie