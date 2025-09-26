Lubisz śliwki? A jagody? Doskonale, bo koloro fioletowy to prawdziwy hit jesieni 2025. Najmodniejsze fiolety to te od głębokiego śliwkowego po melancholijny fiolet z nutą granatu zwany Future Dusk). Nie możemy zapomiec także o odcieniu bakłażanowym, który w ostatnim czasie podbił ulice stolic mody.

Ten "królewski akcent" dodaje stylizacjom wyrafinowania i może być noszony zarówno w eleganckich, wieczorowych kreacjach, jak i w codziennych, odważnych zestawieniach.

Fioletowy sweter marki & Other Stories

Fioletowy sweter to must-have w twojej szafie. Dlaczego? Bo będziesz nosić go całą jesień zarówno do codziennych, jak i nieco bardziej eleganckich stylizacji. Noś go w fioletowym total looku lub zestawiaj z granatem, różem i bordo.

Zastanawiasz się, komu pasuje taki odcień fioletu. Śliwka jest idealna dla kobiet o ciemnych włosach i oprawie oczu, a także dla osób z oliwkową lub ciemniejszą cerą. Sweter marki & Other Stories kosztuje 390 zł.

Fioletowy sweter - Fot. &otherstories.com

Bakłażanowe spodnie od H&M

Kolor bakłażanowy pokochały wszystkie influencerki z TikToka. Ten viralowy odcień najlepiej pasuje do osób o chłodnym typie urody, szczególnie z jasną cerą i ciemnymi włosami, ponieważ tworzy piękny kontrast, podkreślając naturalny kontrast tej urody. Pasuje jednak do różnych typów karnacji i kolorów włosów, dlatego nie musisz bać się go nosić nawet w górnej części stylizacji.

Bakłażanowe spodnie pięknie wyglądają zestawione z białą koszulą z wiązaniem pod szyją. Model od marki H&M kosztuje 74,99 zł.

Bakłażanowe spodnie - hm.com

Jasnofioletowa sukienka od marki Reserved

Jeśli śliwka i bakłażan nie są dla ciebie, sięgnij po pastelowy odcień fioletu. Pasuje on większości typów urody – zarówno do jasnych, jak i ciemnych karnacji, a także do osób z blond, brązowymi czy rudymi włosami. Szczególnie korzystnie wygląda u osób o chłodnych typach urody, ale odpowiedni odcień, np. z domieszką różu, może podkreślić urodę również osób o ciepłych karnacjach.

Sądzisz, że pastelowy fiolet to jest to? Sięgnij po bardzo modną sukienkę w stylu retro i zestaw ją z kowbojkami i skórzanym workiem z frędzlami — takie mieszkanie stylów jest bardzo hot. Sukienka marki Reserved kosztuje 229,99 zł.

Jasnofioletowa sukienka - reserved.com

Jak nosić kolor fioletowy w total looku?

Nie masz już chyba wątpliwości, że fiolet to kolor jesieni 2025. Choć można go łączyć z różnymi kolorami, moim zdaniem najpiękniej prezentuje się w total looku. Zobacz, jak można komponować fioletowe stylizacje.