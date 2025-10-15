Koszule wiązane pod szyją na kokardę to zdecydowany faworyt pokazów mody na sezon jesień–zima 2025/2026. Ten elegancki detal zdominował wybiegi, przyciągając uwagę projektantów i publiczności swoją klasą, nostalgią i świeżym, nowoczesnym wydźwiękiem. Stylizacje z koszulami z kokardą ukazały, że klasyczna elegancja może być interpretowana na wiele różnych sposobów, od minimalistycznej bieli po odważne prześwity i metaliczne dodatki.

Reklama

Na wybiegach pojawiły się zarówno klasyczne białe koszule damskie z dużą, dekoracyjną kokardą pod szyją, jak i bardziej ekstrawaganckie wersje – z transparentnych materiałów, uzupełnione czarnymi, przezroczystymi spodniami, białymi paskami i srebrnymi torebkami o nietypowych kształtach.

Takie stylizacje to znak, że koszula z kokardą wraca do łask i to w wielkim stylu. Możesz ją kupić w wielu sieciówkach. W Reserved dorwiesz piękny model w gołębiej szarości za 199,99 zł. W Zarze złapiesz model w stylu Boho, który kosztuje 139 zł.

Koszula - Fot. reserved.com

Koszula - Fot. zara.com

Koszule z kokardą – modowy powrót w wielkim stylu

Koszula wiązana pod szyją była obecna już w poprzednich dekadach, szczególnie w stylizacjach inspirowanych latami 70. i 80. Dziś wraca z nową siłą, redefiniując pojęcie kobiecej elegancji. Kokarda przy szyi nie jest już jedynie symbolem romantyzmu – to także element wizerunku nowoczesnej kobiety, która łączy siłę z delikatnością.

Gdzie zobaczyliśmy koszule z kokardą? Przegląd pokazów

Koszule z kokardą były widoczne na wybiegach podczas pokazów mody na sezon jesień–zima 2025/2026. U Chanel zobaczyliśmy sztywną popelinową kokardę u koszuli założonej na.. drugą koszulę. Projektanci połączyli białą górę z białym dołem. Główną rolę odegrały dodatki — perłowy pasek i torebkę w kształcie perły XXL.

Pokaz Chanel - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Z kolei u Chloe koszula z kokardą była lejąca, otulała ciało niczym poranny powiew wiatru. Uwagę zwracały jej szerokie ramiona. Dołem stylizacji była czarna lekko prześwitująca spódnica. Dodatki? Szeroki pas na biodrach i mikro torebka.

Pokaz Chloe - Fot. spotlight.launchmetrics.com

Jak nosić koszule z kokardą na co dzień, do pracy i na wieczór?

Na co dzień koszula z kokardą świetnie wygląda w połączeniu z klasycznymi jeansami i balerinami lub loafersami.

W stylizacji do pracy można zestawić ją z ołówkową spódnicą lub materiałowymi spodniami i marynarką – to ponadczasowy look w duchu power dressing.

Reklama

Na wieczór warto postawić na bardziej odważne zestawienia: koszula z kokardą z prześwitującego materiału, do tego czarne spodnie z wysokim stanem i szpilki lub metaliczne dodatki. Taka stylizacja z kokardą pod szyją z pewnością przyciągnie spojrzenia.