Zima 2025 przynosi nową modową rewolucję w postaci folded jeans. Te szerokie spodnie z charakterystyczną podwiniętą nogawką detronizują klasyczne modele wide-leg. Zamiast gładkiego wykończenia, wyróżniają się wyraźnym mankietem – często kontrastowym, spranym lub o innej fakturze i to właśnie ten detal zmienia wszystko. Ten trend łączący miejską nonszalancję z elegancją i genialnie sprawdza się w każdej stylizacji.

Folded jeans – dlaczego warto je wybrać?

Folded jeans to idealna propozycja dla tych, którzy chcą wyróżnić się w miejskim tłumie. Dzięki szerokiemu fasonowi i podwiniętej nogawce, te spodnie sprawdzą się wielu w stylizacjach u osób, które cenią sobie komfort i modowy twist. Co więcej, zakładka na końcu nogawki pozwala wyeksponować buty, a to przecież ważny element zimowych stylizacji.

Ponadto folded jeans działają modelująco, ukrywając większe uda i podkreślając talię. Ten fason będzie odpowiedni dla wielu typów sylwetek, a kluczem jest dobranie odpowiednich proporcji. Jeśli chcesz wydłużyć sylwetkę, warto zestawić folded jeans z butami na obcasie i dopasowaną górą, np. golfem włożonym w spodnie. Dobrze sprawdzą się też marynarki z zaakcentowaną talią, które dodadzą struktury całej stylizacji.

Folded jeans z Reserved – cena i dostępność

Aby wyglądać modnie, nie trzeba wydawać dużej sumy. Na nasze szczęście sieciówki nie pozostają w tyle za trendami i wielu popularnych sklepach można już kupić folded jeans. W Reserved taki model dostępny jest za jedyne 79,99 zł, a to świetna okazja, bo regularna cena jest aż o połowę wyższa. Warto więc dorwać je właśnie teraz, by przetestować nowy trend bez obciążania budżetu. Dodatkowo produkt ma klasyczny niebieski kolor, który idealnie wpisuje się w denim trend 2025.

Folded jeans z Reserved, Fot. materiały prasowe, Reserved

Dostępność folded jeans w przystępnej cenie sprawia, że każdy może włączyć ten element do swojej garderoby. To inwestycja w wygodę, styl i uniwersalność, bo takie spodnie sprawdzą się zarówno w pracy, jak i podczas zimowych spacerów po mieście. Folded jeans to nie tylko modny wybór, to także wyraz aktualnych trendów w miejskiej modzie.

Jak nosić jeansy z podwiniętą nogawką? Przykładowe inspiracje na stylizacje

Jeśli chodzi o obuwie, to do folded jeans świetnie pasują klasyczne szpilki lub botki na delikatnym obcasie, ale także masywne loafersy lub mokasyny na grubej podeszwie. Z kolei górna część garderoby powinna być dopasowana lub strukturalna. Świetnym wyborem będą więc golfy czy body, a na wierzch oversize’owe marynarki lub długie płaszcze w męskim stylu.

Kolorystyka zimowych stylizacji z folded jeans opiera się na klasycznych, neutralnych barwach: granat, czerń, biel i beż. Świetnie wygląda również denimowy total look, czyli połączenie podwijanych szerokich spodni z jeansową kurtką w tym samym odcieniu. Do tego wystarczą już tylko wygodne sneakersy i można pędzić na miasto.

