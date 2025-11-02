Kurtka zamszowa Zara – hit sezonu za 149 zł

To nie żart – jedna kurtka z Zary potrafi całkowicie zmienić styl i… przenieść nas do przeszłości. Mowa o krótkiej kurtce ze sztucznego zamszu, która kosztuje dokładnie 149,00 zł. Ten model, dostępny w ofercie popularnej sieciówki, stał się obiektem zachwytu wśród miłośniczek stylu retro. Dlaczego? Bo wygląda jak wyjęta prosto z lat 60.

Kurtka wyróżnia się kołnierzykiem z klapami, długimi rękawami i naszytymi kieszeniami z klapkami. Jej klasyczny krój przypomina bardziej marynarkę niż typową kurtkę, a zapięcie na guziki z przodu tylko potęguje ten efekt. To właśnie ten fason sprawia, że wygląda jak stylowa perełka z szafy vintage, ale z zupełnie nowoczesnym twistem.

Kurtka zamszowa z Zary, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Styl lat 60. wraca do mody dzięki tej kurtce

Krótka kurtka ze sztucznego zamszu z Zary to nie tylko modowy wybór – to wehikuł czasu. Gdy tylko po raz pierwszy ją przymierzyłam, poczuła się, jakbym przeniosła się do lat 60. Taki efekt zapewnia idealne połączenie kroju i detali.

To modowe odniesienie do epoki, w której liczyła się elegancja z pazurem. Prosty krój, wyraziste kieszenie i delikatne detale nadają jej niepowtarzalny charakter. Dzięki temu można ją nosić dosłownie do wszystkiego – od jeansów po sukienki.

Ekologiczny skład i certyfikat RCS – co oznaczają?

Ta zamszowa kurtka Zara to nie tylko styl, ale też świadomy wybór. Została uszyta w 100% z recyklowanego poliestru – zarówno zewnętrzna warstwa, jak i podszewka. Co więcej, materiał ten pochodzi głównie z przetworzonych odpadów plastiku PET, takich jak zużyte butelki.

Całość posiada certyfikat RCS – Recycled Claim Standard. To międzynarodowy standard, który nie tylko potwierdza obecność materiałów pochodzących z recyklingu w produkcie, ale też kontroluje cały proces ich przetwarzania – od źródła aż po finalny produkt. Dzięki temu masz pewność, że nosisz coś, co powstało z troską o środowisko.

Jak nosić kurtkę z Zary na co dzień?

Jedną z największych zalet tej kurtki jest jej uniwersalność. Można ją założyć do każdej stylizacji – zarówno casualowej, jak i eleganckiej. Jej prosty fason pozwala na wiele modowych eksperymentów.

Jeansów i T-shirtom doda charakteru, a w zestawie z krótką spódnicą stworzy look inspirowany latami 60. Kurtka świetnie komponuje się również z sukienkami – zarówno tymi codziennymi, jak i bardziej wieczorowymi. Dzięki temu można ją nosić codziennie, niezależnie od okazji.

Trzy kolory, jeden fason – wybierz swój styl

Zara oferuje tę krótką kurtkę ze sztucznego zamszu w trzech kolorach: ciepłym beżu (karmelowym), khaki oraz ecru. Każdy z tych odcieni idealnie wpisuje się w aktualne trendy i pozwala stworzyć spójne stylizacje na wiele sezonów.

Beżowy model to klasyk, który pasuje niemal do wszystkiego. Khaki doda pazura i sprawdzi się w miejskich stylizacjach. Ecru to wybór dla fanek minimalizmu i jasnych kolorów. Każdy z tych wariantów pozwala wyrazić swój styl i poczuć się wyjątkowo.

