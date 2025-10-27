Pudełkowa kurtka to absolutny hit tej zimy – zwłaszcza gdy kosztuje zaledwie 59,99 zł. Marka House zaskoczyła klientki wyjątkową promocją na czarną pikowaną kurtkę bez kołnierza o modnym, pudełkowym kroju. To idealny moment, by uzupełnić swoją garderobę o stylowy i praktyczny model na chłodne dni. Co warto wiedzieć o tym zimowym must have? Sprawdź wszystkie szczegóły i dowiedz się, gdzie możesz kupić ją w szokująco niskiej cenie!

Pudełkowa kurtka z House to ideał na początek zimy

Polujesz na zimowe okazje? Koniecznie sprawdź promocję w House, bo sieciówka oferuje naprawdę sporo genialnych ubrań w przystępnych cenach. Wśród nich znalazłam między innymi pikowaną kurteczkę o pudełkowym kroju, która jest totalnym hitem! Ma prosty, ale nowoczesny, trochę surowy design, który idealnie sprawdzi się w miejskim, minimalistycznym stylu. To także doskonały dodatek do ubrań w klimacie quiet luxury.

Fason pudełkowy nadaje kurtce geometryczny kształt i modny look, który świetnie sprawdzi się jako baza wielu zimowych stylizacji. Kurtka została zaprojektowana bez kołnierza, co dodaje jej charakteru. Czarny kolor sprawia, że łatwo ją dopasować do innych elementów garderoby. Kurteczka kosztuje teraz tylko 59,99 zł (cena regularna: 119,99 zł, najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 79,99 zł). Dostępne są rozmiary XS-XL.

Pudełkowa kurtka z House, fot. mat. prasowe

Czarna pudełkowa kurtka bez kołnierza – stylizacje, które odmienią twoją zimową garderobę

Czarna pudełkowa kurtka bez kołnierza to niezwykle uniwersalna propozycja na sezon zimowy. Dzięki prostemu fasonowi i klasycznemu kolorowi doskonale wpisuje się w różne stylizacje – od codziennych po bardziej eleganckie. Na co dzień świetnie wygląda zestawiona z obcisłymi jeansami typu skinny i masywnymi botkami. Dla uzyskania sportowego looku można ją połączyć z legginsami i sneakersami. Jej pudełkowy krój sprawia, że świetnie komponuje się także z grubymi swetrami oversize – nie deformuje sylwetki i dodaje charakteru całości.

Na bardziej eleganckie okazje warto połączyć ją z dzianinową sukienką midi i botkami na obcasie. Brak kołnierza sprawia, że kurtka dobrze wygląda z szalem typu komin, golfem czy apaszką. Można też postawić na stylowy kapelusz i klasyczną shopperkę, by nadać stylizacji szyku. Dzięki swojej konstrukcji pudełkowa kurtka może też pełnić rolę kontrastu dla bardziej dopasowanych ubrań – świetnie wygląda zestawiona z przylegającą spódnicą lub ołówkową sukienką. To idealny model dla kobiet ceniących minimalizm, ale nie rezygnujących z wyrazistych akcentów w stylizacji.

