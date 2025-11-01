Kożuch z Reserved wywołał prawdziwą modową rewolucję wśród Francuzek. Ten klasyczny, długi model błyskawicznie znika z półek, a jego stylowy fason sprawia, że kobiety noszą go niemal wszędzie – od porannej kawy po wieczorne wyjścia w mieście. Marka Reserved oferuje kożuch, który łączy elegancję z funkcjonalnością, a jednocześnie idealnie wpisuje się we francuski styl na zimę.

Długie kożuchy muszą być nie tylko praktyczne, ale też modne – i właśnie taki jest model z Reserved, który pokochały Polki. Długi, ciepły, kobiecy, a jednocześnie uniwersalny – nic dziwnego, że sprzedaż tego płaszcza rośnie w zawrotnym tempie. To bezapelacyjnie jeden z największych hitów sezonu zimowego.

Kożuch - Fot. reserved.com

Na jakie okazje nosić kożuch z Reserved?

Dzięki swojej uniwersalności kożuch z Reserved można nosić niemal wszędzie. Idealnie sprawdzi się w casualowych lookach na co dzień – do pracy, na spacer, na zakupy czy spotkanie z przyjaciółmi. Równie dobrze wygląda w eleganckich stylizacjach, np. do sukienek, szpilek czy botków na obcasie.

To płaszcz, który można założyć na świąteczne przyjęcie, wieczorne wyjście do restauracji czy nawet na randkę. Dzięki ponadczasowemu krojowi nie wychodzi z mody, a w dodatku zawsze prezentuje się luksusowo. Jest to zatem inwestycja na dłużej za 399 zł.

Jak łączyć kożuch z Reserved w codziennych stylizacjach?

Stylizacje z kożuchem nie muszą być skomplikowane – wystarczy kilka sprawdzonych zestawień. Na co dzień warto łączyć go z wąskimi dżinsami, golfem i botkami na płaskiej podeszwie. Taki zestaw to kwintesencja stylu francuskiego – swobodny, ale szykowny.

Dla bardziej eleganckiego efektu kożuch można zestawić z sukienką midi i wysokimi kozakami. Równie dobrze prezentuje się w towarzystwie klasycznego garnituru i skórzanej torebki. Kożuch świetnie komponuje się także z dzianinowymi kompletami – swetrem i spódnicą lub spodniami.

Francuzki wiedzą, że sekret stylu tkwi w dodatkach – dlatego do kożucha z Reserved dobierają skórzane rękawiczki, szalik z kaszmiru i stylowy beret. Dzięki temu całość wygląda spójnie i elegancko, niezależnie od okazji.

