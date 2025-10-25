Kratka windowpane to bez wątpienia największy hit modowy ostatnich miesięcy. W 2025 roku ten wyrazisty, geometryczny wzór zdominował kolekcje projektantów i sklepy sieciowe, spychając na dalszy plan nawet tak kultowe motywy jak pepitka. Wzór, który jeszcze kilka sezonów temu był domeną męskich garniturów, dziś szturmem zdobywa kobiecą garderobę i staje się obowiązkowym elementem miejskich stylizacji. Czym dokładnie jest kratka windowpane, dlaczego stała się aż tak popularna i jak ją stylizować? Sprawdziliśmy wszystko krok po kroku.

Czym jest kratka windowpane i skąd się wzięła?

Kratka windowpane to wzór składający się z przecinających się linii, które tworzą wyraźne, duże kwadraty. Nazwa pochodzi od angielskiego słowa oznaczającego szybę okienną, co bezpośrednio nawiązuje do geometrycznej formy tego printu. Kratka windowpane nie posiada bezpośredniego odpowiednika w języku polskim. Wzór ten był początkowo popularny głównie w modzie męskiej, zwłaszcza na garniturach, koszulach i kamizelkach. Dziś jednak coraz częściej trafia także do szaf kobiet. Marynarki, płaszcze, a nawet szale z tym motywem zyskują na znaczeniu, oferując elegancki wygląd w nieco mniej formalnym wydaniu.

Dlaczego kratka windowpane wraca do łask?

Choć przez wiele lat była niedoceniana, obecnie kratka windowpane przeżywa prawdziwy renesans. W 2025 roku ten geometryczny wzór pozostaje silnym trendem w damskiej modzie. Ten powrót do łask nie jest przypadkowy – w czasach, gdy moda coraz częściej łączy klasykę z nowoczesnością, kratka windowpane idealnie wpasowuje się w potrzeby współczesnych stylizacji. Wyróżnia się prostotą, a jednocześnie przyciąga uwagę swoim rytmicznym, okiennym wzorem. W porównaniu z innymi modnymi wzorami, takimi jak pepitka, windowpane oferuje większą uniwersalność i mniej zobowiązujący charakter.

Stylizacje z kratką windowpane – jak ją nosić?

Kratka windowpane to wzór, który świetnie prezentuje się w różnorodnych stylizacjach – od codziennych po bardziej formalne. Wybierając ubrania z tym motywem, warto pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze – nie łączymy kratki z innymi intensywnymi wzorami, takimi jak paski czy grochy. Windowpane najlepiej prezentuje się na tle jednolitych ubrań. Jeśli wybierasz marynarkę w kratkę, zestaw ją z gładkim t-shirtem i klasycznymi jeansami. W wersji biznesowej warto postawić na białą lub czarną koszulę oraz spodnie w kant.

Komplet marynarki i spodni w kratkę to także nowy trend, który szczególnie zyskał popularność wśród dojrzałych kobiet. W zależności od dodatków – sportowych butów czy eleganckich czółenek – stylizacja może nabrać bardziej formalnego lub casualowego charakteru.

Windowpane w modzie damskiej

W 2025 roku damska moda w kratkę nadal dominuje na wybiegach i w szafach Polek. Szczególnie zauważalny jest boom na marynarki w kratkę windowpane. Ten element garderoby powrócił z rozmachem – nie tylko w kolekcjach znanych projektantów, ale również w popularnych sieciówkach i luksusowych butikach. Kobiety chętnie sięgają po ten wzór, ponieważ dodaje klasy, ale nie przytłacza. Dobrze sprawdza się zarówno w stylizacjach do pracy, jak i na co dzień. Windowpane to także modny wybór na chłodniejsze miesiące – kraciaste płaszcze i szale cieszą się dużym powodzeniem na ulicach miast.

Kratka windowpane doskonale wygląda na długich płaszczach, które stanowią bazę do wielu stylizacji. W połączeniu z golfem i jeansami tworzy ponadczasowy zestaw. W stylizacjach casualowych królują również krótkie marynarki z tym wzorem zestawione z botkami lub kozakami.

