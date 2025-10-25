Top 3 modele jeansów prosto z wybiegów, które pokochałam. Pięknie wysmuklają sylwetkę
W sezonie jesień–zima 2025/2026 jeansy wracają w wielkim stylu! Królują szerokie nogawki, wysoki stan i klasyczny denim w odcieniach vintage blue. Stylowe, wygodne i ponadczasowe – must have tego sezonu.
Jeansy w sezonie jesień–zima 2025/2026 przechodzą modową metamorfozę, a może wracają do "normalności"? Jedno wiem na pewno. Projektanci stawiają na ponadczasową wygodę, dawno niewidziane kroje i odrobinę retro klimatu. W trendach królują szerokie nogawki, denim w odcieniu vintage blue oraz modele z wysokim stanem, które podkreślają talię i bajecznie wysmuklają sylwetkę.
To idealny moment, by odświeżyć swoją jeansową kolekcję – zobacz, jakie fasony będziemy nosić w tym sezonie, i znajdź parę, która idealnie pasuje do twojego stylu. Ja znalazłam i to aż 3.
Jeansy z szeroką nogawką – pokochasz ten fason jak ja
Miłośniczki jeansów z szeroką nogawką nie muszą rezygnować ze swoich ulubionych fasonów. W sezonie jesień-zima 2025/2026 takie domy mody jak CMMN SWDN i SS Daley pokazali, że jeansy palazzo to stylowa alternatywa dla klasycznych spodni. Boisz się, że luźny dół stylizacji może cię pogrubić? To przekonanie możesz włożyć między bajki. Modele palazzo w jednolitym niebieskim kolorze z wysokim stanem wydłużają nogi i wysmuklają sylwetkę jak żadne inne.
Z czym nosić na co dzień ten model spodni. Moja propozycja to dopasowane, cienkie golfy i buty na klasycznej szpilce. Ale możesz skorzystać także z propozycji projektantów domu mody CMMN SWDN i nosić spodnie palazzo w denimowym total looku.
Jeansy z eleganckimi przeszyciami – sekret stylu i smukłej sylwetki
Na wybiegach w sezonie jesień-zima 2025/2026 przeszycia wzdłuż nogawek (przypominające kant) okazały się jednym z najważniejszych detali w modzie "denimowej". Projektanci tacy jak Bally, Munthe i Kseniaschnaider udowodnili, że odpowiednio dobrane eleganckie jeansy z przeszyciami mogą być bazą nawet smartcasualowych stylizacji. Jeansy z przeszyciami i wysokim stanem bajecznie wydłużają nogi i wysmuklają sylwetkę.
Jak nosić jeansy z przeszyciami, by dodać sylwetce klasy? W stylizacjach na co dzień i do pracy sprawdzą się zestawienia z oversize’owymi marynarkami, bluzkami z cienkimi szalikami i botkami na grubym obcasie w stylu retro.
Klasyczne jeansy skinny wracają do łask
Po latach dominacji luźnych fasonów jeansy rurki znowu są na topie. Pojawiły się w kolekcjach takich domów mody jak Diesel, Khaite czy Schiaparelli. Diesel łączy rurki z abstrakcyjnymi topami-gorsetami, Khaite zestawia je z kozakami za kolano i skórzaną kurtką, a Daniel Roseberry dla Schiaparelli prezentuje rurki z wysokim stanem i nonszalanckim rozcięciem w połączeniu z awangardową denimową górą.
Dopasowany krój podkreśla kobiece kształty i doskonale sprawdza się w stylizacjach zarówno eleganckich, jak i casualowych. To powrót, który zaskakuje świeżością i uniwersalnością.
