Wraz z zimą nadchodzi jeden problem — kurtka puchowa, która dodaje kilogramów. Do tej pory nie znałaś rozwiązania i co kilka sezonów kupowałaś model, w którym wyglądałaś jak Bibendum, czyli ludzik Michelin? Do tego śniegowce lub niepasujące (choć modne) kozaki — krótko mówiąc dramat.

Często zastanawiałaś się, czy jest jakieś rozwiązanie, które sprawi, że nie będziesz w każdą zimę wyglądała jak "bałwanek"? Pocieszę cię. Jest sposób na to, aby w zimę nie dodawać sobie niepotrzebnych kilogramów.

Wszystkiemu winne są poziome pikowania

Wiesz, dlaczego każdej zimy wyglądasz w kurtce zimowej po prostu źle? Wszystkiemu winne są poziome pikowania. Pasek? On nic nie daje. "Nadmuchane" pierzem poziome przeszycia po prostu sprawiają, że optycznie wyglądasz, na dużo grubszą niż jesteś.

Kurtka bez pikowań lub z pikowaniami pionowymi

Aby uniknąć wyglądania co zimę, jak ludzik Michelin wybieraj kurtki z pionowymi pikowaniami lub najlepiej w ogóle bez nich. Zapytasz, jak zatem utrzymają się pióra na górze i nie spadają wszystkie na dół kurtki? Spokojnie. Takie modele mają pikowania wewnętrzne. Nie jest łatwo znaleźć taką kurtkę, ale jeśli ci się uda, bierze w ciemno. Ja swoją znalazłam w H&M, kosztowała 829,99, ale uwierz, było warto.

Ważne. Prawdziwym game changerem jest kurtka bez pikowań z paskiem w pasie — talia osy gwarantowana.

Kurtka - Fot. hm.com

Zimą warto mieś w szafie klasyczny wełniany płaszcz

Jeśli nie przemawia do ciebie żadna opcja puchowej kurtki, po prostu z niej zrezygnuj — nie ma co się męczyć. Zainwestuj w klasyczny, wełniany płaszcz, najlepiej z paskiem w talii. Da ci on wiele możliwości stylizacji. Będziesz mogła go nosić zarówno z eleganckimi kozakami, jak i śniegowcami.

Klasyczny płaszcz to element garderoby, który nigdy nie wychodzi z mody i potrafi odmienić każdą stylizację, nadając jej elegancji i ponadczasowego charakteru. Warto mieć go w szafie, ponieważ sprawdza się w wielu sytuacjach – pasuje zarówno do ubrań codziennych, jak i bardziej formalnych.

