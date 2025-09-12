Jesienne szarości? Nie w sezonie jesień-zima 2025/2026. Skoro it-girls stawiają na mocne kolory, to ty też się im nie opieraj. Czerwona kurtka, którą pokochały influencerki, powinna zawisnąć i w twojej szafie. Do czego ją nosić? Świetnie sprawdzi się jako kontrastowe uzupełnienie ciemnych outfitów. Znalazłam 3 super modne czerwone kurtki w cenie do 200 zł. Nie będziesz mogła im się oprzeć.

Reklama

Czerwona kurtka z H&M

Klasyczna kurtka z nutką sportowego ducha, którego dodają białe paski. Do czego nosimy taki uniwersalny model? Na "przekór" do dziewczęcych spódnic i butów na płaskiej podeszwie w stylu Ballet Core. Ciekawym zabiegiem jest łączenie jej ze sneakersami w tym samym, krwistym odcieniu. Czerwień jest na tyle modna w tym sezonie, że możesz pokusić się nawet o kolorystyczne total looki. Kurtka mari H&M kosztuje 164,99.

Czerwona kurtka - Fot. hm.com

Czerwona kurtka marki Cache-Cache

Jeśli sportowy model do ciebie nie "przemówił", mam coś bardziej klasycznego. Kurtka marki Cache-Cache to ponadczasowa bomberka. Co ją wyróżnia? Oczywiście mocny czerwony kolor, któremu nie oparłaby się żadna it-girl. Czerwona bomberka świetnie uzupełni twoje codzienne casualowe outfity. Zestawiona z jeansami z prostą nogawką w klasycznym odcieniu niebieskiego będzie prezentować się po prostu doskonale. Kurtka marki Cache-Cache kosztuje 179 zł.

Czerwona kurtka Cach-Cache - Fot. zalando.pl

Czerwona kurtka ze sklepu Bershka

Wiatrówka wykonana z technicznego materiału od Bershki mnie zachwyciła — wygląda jak od marki premium, a kosztuje jedyne 179 zł. Ta kurtka nie tylko sprawi, że będziesz dobrze wyglądać, ale ochroni cię także przed wiatrem i deszczem. Możesz nosić ją do sportowych ubrań: szare spodnie dresowe i sneakersy to najlepszy wybór.

Reklama

Czerwona kurtka - Fot. bershka.com

Do czego pasuje czerwona kurtka? 5 inspiracji na stylizacje

Czerwona kurtka wbrew pozorom jest bardzo łatwa w stylizacji. Pasuje prawie do wszystkiego. Jeśli jednak trudno ci skomponować outfit, w którym czerwona kurtka gra pierwszoplanową rolę, mam dla ciebie podpowiedź. Poniżej znajdziesz 5 stylizacji z tym super modnym okryciem.