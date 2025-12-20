W ciągu kilku ostatnich miesięcy mogliśmy zaobserwować wiele różnych trendów związanych z butami. Influencerki prezentowały w swoich outfitach między innymi lakierowane baletki, zamszowe sneakersy czy uwielbiane kowbojki, które pojawiały się w sieci wystylizowane na setki sposobów. Wygląda jednak na to, że nadchodzi koniec tych i wszystkich innych klasycznych modeli, a na ich miejsce mogą wskoczyć bardzo zadziwiające alternatywy. Poznaj freaky shoes, czyli największe dziwadełka ze świata obuwia.

Freaky shoes, czyli modowe dziwadełka

Jak sama nazwa wskazuje, freaky shoes to po prostu dziwaczne buty, którym daleko do zwykłej, funkcjonalnej części garderoby, a bliżej do modowego dzieła sztuki. Wiele osób powie, że takie pary są przeznaczone tylko do kolekcjonowania lub dekorowania półek w sklepach, ale nie brakuje osób, które noszą je na co dzień, wkomponowując te wyjątkowe elementy w casualowe stylizacje.

Skąd jednak w ogóle wziął się trend na dziwaczne buty? Takie modowe zaskoczenia można obserwować na światowych wybiegach już od wielu lat, ale w sieci spopularyzowała je użytkowniczka TikToka @oldloserinbrooklyn, zbierając kilka przykładów w jednym krótkim filmie. Nie trzeba jednak szukać aż tak daleko, bo i na naszym podwórku znajdziemy influencerki pasjonujące się nietypowym obuwiem. Jedną z nich jest TikTokerka @ohhelloitsmemarta, która regularnie dzieli się ze swoimi obserwatorami absolutnie wyjątkowymi parami butów ze swojej kolekcji.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Freaky shoes w praktyce - szybki przegląd nietypowych par

Freaky shoes to duża grupa modeli, bo tutaj wszystkie chwyty są dozwolone i ogranicza nas tylko wyobraźnia. Jeśli jednak mowa o dziwnym i kontrowersyjnym obuwiu to pierwsze na myśl bez wątpienia przychodzą Tabi od Maison Margiela. Ten model z rozciętym noskiem, przypominającym kopyto, stał się hitem wśród fashionistek i marzy o nim wiele dziewcząt z całego świata.

Mimo futurystycznego wyglądu buty te mają długą historię, bo model pojawił się na wybiegach już w 1988 roku i od tego czasu aż do dziś niezmiennie budzi emocje. Każda para tych butów wzbudza tyle samo zachwytów, ile i krytyki, ale chyba właśnie w tym tkwi cały fenomen. Te buty to symbol odwagi, kreatywności i otwartej głowy w myśleniu o modzie.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Kolejnym dziwadełkiem, jaki coraz częściej pojawia się nie tylko na wybiegach, ale i ulicach, są buty futerkowe. Taka opcja to prosty sposób na podkręcenie każdej stylizacji, niezależnie od tego, czy będzie to outfit wieczorowy z sukienką w roli głównej, czy prosty look z jeansami. Mięciutki materiał nadaje zwykłym czółenkom kosmicznego wyglądu i sprawia, że każdy krok przyciąga spojrzenia.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Na koniec smaczek z kategorii sportowej, czyli przezroczyste sneakersy. W takich butach widać całą stopę i to właśnie to budzi kontrowersje, bo poza materiałem wykonania, sam model jest już dość casualowy. Buty są całkiem wygodne i komfortowe, jednak nie da się ukryć, że trudno by było przejść w nich gdziekolwiek niezauważonym. Mimo to taka wersja ma swoich fanów i na całym świecie nie brakuje osób dumnie kroczących w takim obuwiu nie tylko po wybiegach, ale i na co dzień.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Pinterest i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Czytaj także: