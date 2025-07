W Zarze trwa wielka, letnia wyprzedaż, na której można upolować prawdziwe perełki. Dopiero, co pisałam, że długo szukałam takiej sukienki z wiskozy i znalazłam ją na wyprzedaży w Zarze. Ubrania to jednak nie wszystko. W promocyjnej ofercie hiszpańskiej sieciówki znalazły się także modne buty i dodatki. I jedne z nich przykuły moją uwagę, bo łączą w sobie dwa największe trendy tego sezonu. Te baleriny z Zary za 69,90 zł to hit lata 2025.

Te baleriny z Zary łączą aż 2 trendy lata 2025

Jeśli szukasz wygodnych, a jednocześnie lekkich butów na lato, możesz postawić oczywiście na najmodniejsze klapki lata 2025 z wyprzedaży w CCC, ale masz też inne opcje. Zwłaszcza jeśli wolisz nieco bardziej zakryte buty. Wówczas świetnie sprawdzą się baleriny - szczególnie takie, które możesz znaleźć w Zarze.

Baleriny, które znalazły się na wyprzedaży w hiszpańskiej sieciówce, to model łączący dwa trendy tego lata. Nie dość bowiem, że został wykonany z siateczki i posiada pasek, to jeszcze zawiera szew, który wygląda, jakby przedzielał balerinę na pół. Taki element także jest hitem sezonu. I właśnie dlatego teraz warto zainteresować się tym modelem butów.

Te baleriny z Zary za 69,90 zł to hit lata 2025

Baleriny, które są dostępne na wyprzedaży w Zarze, to bardzo wygodne buty. Są mięciutkie i lekkie jak chmurka. Mają zaokrąglony nosek i pasek z przodu, dzięki czemu nie spadają z nogi. Siateczkowy materiał sprawi natomiast, że skóra będzie oddychać w tych butach - nawet w największe upały.

Aktualnie te buty można kupić za bezcen. Kosztują 69,90 zł i wciąż dostępne są w rozmiarach 36-41. Zobacz, jak wyglądają.

Baleriny z wyprzedaży w Zarze za 69,90 zł, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Wyprzedaż Zara - lato 2025

Wyprzedaż w Zarze to idealny moment, aby zaopatrzyć się w modne elementy garderoby nie tylko na lato, ale też na kolejne sezony. Ostatnio wybrałam 5 rzeczy z letniej wyprzedaży w Zarze, które będę nosić też jesienią. To jednak nie wszystko.

Dla mnie absolutnym hitem tej wyprzedaży jest ta wiskozowa sukienka z Zary. It-girls już oszalały na jej punkcie. W promocyjnym asortymencie marki dostępne są także szorty w stylu "quiet luxury" oraz przeróżne spodnie, koszule i modne dodatki - wszystko w przystępnych cenach.