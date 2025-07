Ostatnio poszłam do sieciówek, żeby zapoznać się z asortymentem, który został objęty promocją. Wybrałam 5 rzeczy z letniej wyprzedaży w Zarze, które będę nosić też jesienią 2025. Oprócz nich urzekła mnie jeszcze jedna kreacja. To cudowna, kwiecista maxi sukienka, na punkcie której już oszalały it-girls. Teraz każda z nas może zdobyć ją do swojej garderoby i to w bardzo przystępnej cenie. Zobacz, jak wygląda ta kreacja.

It-girls oszalały na punkcie tej wiskozowej sukienki z Zary

Wyprzedaż to świetna okazja, aby znacznie taniej kupić nie tylko modne elementy garderoby, ale też zaopatrzyć się taniej w ubrania, które są wykonane z bardzo dobrych materiałów. Doskonale wiadomo bowiem, że aktualnie w modzie nie liczy się ilość, a jakość.

Sukienka, która została objęta promocją w związku z wyprzedażami w Zarze, to długa sukienka z kwiecistym printem. Została stworzona w 100% z wiskozy i standardowo kosztowała 399 zł. Teraz możesz ją dostać znacznie taniej.

Sukienka 100% wiskozy z wyprzedaży w Zarze

Ta sukienka to limitowana edycja, która powstała w ramach kolekcji Zara Woman. Ma prosty dekolt i odkryte ramiona, w związku z czym nadaje się przede wszystkim na lato. Zwłaszcza, biorąc pod uwagę zwiewny, wiskozowy materiał, z którego została wykonana.

Moją uwagę przykuły także wyraziste pastelowe kolory tej kreacji. To połączenie zieleni, różu i pomarańczy w tak estetyczny sposób, że cały print przywodzi na myśl obrazy Moneta. Taka sukienka świetnie będzie prezentować się zarówno w połączeniu z japonkami lub skórzanymi klapkami, jak również z sandałkami na szpilce czy słupku. Jesienią z kolei możemy z nią zaszaleć, dobierając do niej botki na obcasie i gruby sweter.

Ta sukienka obecnie dostępna jest na wyprzedaży w Zarze za 159 zł. Zobacz, jak się prezentuje.

Sukienka z wiskozy w kwiaty na wyprzedaży w Zarze za 159 zł, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Kwiecista sukienka - inspiracje

Taka sukienka w kwiaty to opcja idealna na lato, ale wbrew pozorom można poszaleć ze stylizacjami i stworzyć z nią modny outfit także na chłodniejsze dni. Podpowiadam 3 inspiracje na tego typu look. Która podoba ci się najbardziej?