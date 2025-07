Letnie wyprzedaże dają nam możliwość upolowania modnych elementów garderoby w niezwykle przystępnej cenie. Szczególnie interesująca jest promocja w sieci sklepów CCC. To właśnie tam możemy dostać modne buty na lato za grosze. Dopiero pisałam, że te buty wyglądają jak kultowe Chanel, a można je kupić za 83,99 zł. Okazuje się, że w przecenionym asortymencie CCC znalazły się także sandałki na słupku, które są absolutnym hitem lata 2025.

Na wyprzedaży w CCC upolowałam najmodniejsze klapki lata 2025

Marka CCC postanowiła wyprzedaż modne pary butów, które świetnie sprawdzą się latem, ale też w ciepłe jesienne dni. Wśród nich są klapki, które pasują do wielu stylizacji, pięknie wydłużają nogę i do tego aktualnie mają bardzo korzystną cenę.

Chodzi o klapki na słupku marki Nine West. To bardzo modny fason, z grubym, plecionym paskiem. Przeceniony model ma beżowy kolor, który świetnie sprawdzi się w letnich stylizacjach. Te klapki zapewnią ci efekt quiet luxury, niezależnie od tego, co do nich wybierzesz. Na pewno świetnie sprawdzą się szorty z Mango za 49 zł, które również są w tym stylu. Dobrze będą wyglądać także w połączeniu z szerokimi jeansami.

Zobacz, jak prezentuje się ten model butów.

Klapki na słupku marki Nine West na wyprzedaży w CCC, Fot. archiwum prywatne

Te klapki na słupku są leciutkie i pięknie wydłużają nogę

Trzeba przyznać, że ten model jest niezwykle wygodny, ponieważ nie są to wysokie buty i zawierają słupek zamiast obcasa, który sprawia, że stopa nie jest aż tak obciążona. Dodatkowo te klapki bardzo dobrze trzymają się nogi, dzięki grubemu paskowi, więc nie musisz się martwić o to, że będą ci spadać podczas chodzenia.

Aktualnie te klapki można kupić taniej na wyprzedaży w CCC - za 125,99 zł. W ofercie znalazły się także opcje w kolorze czarnym i różowym, ale one są już w standardowej cenie, która wynosi 179,99 zł.

Wyprzedaż w CCC - lato 2025

Ostatnio wybrałam się do CCC, żeby poznać promocyjny asortyment marki. Znalazłam tam różne modne modele butów, które aktualnie są dostępne w bardzo korzystnej cenie. Zobacz, jakie perełki wybrałam.

Oprócz tego w sklepach CCC są nie tylko wyprzedażowe produkty, ale też akcje typu 2 pary butów w cenie 1, która obejmuje nawet przecenione modele. W tej sieci dostaniemy także różne modne dodatki, np. torby, które także mają teraz korzystną cenę.