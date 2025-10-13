Krótkie UGG boots wracają na ulice – modowy trend jesień-zima 2025

Moda na krótkie UGG boots nie przemija – wręcz przeciwnie, w sezonie jesień-zima 2025 powraca ze zdwojoną siłą. Kobiety na całym świecie znów zakochują się w ciepłych, miękkich i stylowych botkach przypominających kultowe obuwie UGG. Ich komfort i praktyczność sprawiają, że są nie tylko wyborem modowym, ale też funkcjonalnym, szczególnie w chłodne dni.

Właśnie teraz, w CCC pojawił się model, który przebojem wdarł się do zestawień najchętniej wybieranych: śniegowce ocieplane Jenny. Wykonane z miękkiego materiału włókienniczego, z ocieplanym wnętrzem i syntetyczną podeszwą, oferują nie tylko styl, ale przede wszystkim komfort. To doskonała alternatywa dla klasycznych UGG boots – dostępna od ręki i w zaskakująco niskiej cenie.

Śniegowce ocieplane Jenny z CCC – ciepło, wygoda i styl za 149,99 zł

Śniegowce Jenny w kolorze ciemnego brązu dostępne w CCC to nie tylko designerski wygląd inspirowany UGG boots, ale także znakomita jakość wykonania. Wewnętrzne ocieplenie z materiału tekstylnego zapewnia przyjemne ciepło i wygodę nawet w najzimniejsze dni. Gruba na 4 cm podeszwa oraz całkowita wysokość buta 12,5 cm gwarantują izolację od zimnego podłoża i stabilność na śliskich nawierzchniach.

Buty są wsuwane, z okrągłym noskiem, przeznaczone na sezon jesienny, w codziennym stylu. Nie zawierają żadnych elementów pochodzenia zwierzęcego. Ich waga to 362 g, co czyni je wyjątkowo lekkimi jak na ocieplane botki.

Rozmiarówka obejmuje pełną gamę od 35 do 42, co przekłada się na długości wkładek od 22,7 cm (rozmiar 35) do 27,1 cm (rozmiar 42). Dzięki temu każda kobieta znajdzie odpowiednią wersję dla siebie. A cena to 149,99 zł. Zobacz, jak wyglądają.

Śniegowce ocieplane Jenny z CCC, Fot. materiały promocyjne, ccc.eu

Z czym nosić krótkie UGG boots? Stylizacje na co dzień

Krótkie botki w stylu UGG, takie jak model Jenny z CCC, doskonale pasują do wielu codziennych stylizacji. Świetnie wyglądają z dopasowanymi legginsami, oversize'owymi swetrami czy puchowymi kurtkami. Można je zestawić również z długimi kardiganami i spodniami typu skinny, tworząc wygodny, miejski look.

Ich ciemnobrązowy kolor sprawia, że są bardzo uniwersalne – pasują zarówno do stonowanych, jak i kolorowych zestawień. To idealne obuwie na zakupy, spacer po mieście czy szybki wypad z przyjaciółkami na kawę. Ich wygląd pozwala wprowadzić do stylizacji nutę swobody i modowej nonszalancji, której oczekują kobiety w sezonie jesień-zima 2025.

Dlaczego botki Jenny z CCC to must have tej zimy?

Przede wszystkim są to buty, które łączą modny design z funkcjonalnością. Inspirowane popularnymi UGG boots, dają podobny efekt wizualny i komfort, ale za znacznie niższą cenę – tylko 149,99 zł!

Ich lekkość i miękkość sprawiają, że chodzenie w nich to czysta przyjemność. Do tego nie trzeba się martwić o wiązanie czy zapinanie – są wsuwane, co znacznie ułatwia codzienne użytkowanie. Dzięki wykonaniu z wysokiej jakości materiałów świetnie znoszą chłodne warunki i długo utrzymują ciepło.

Śniegowce Jenny są także idealnym wyborem dla kobiet dbających o środowisko – nie zawierają komponentów pochodzenia zwierzęcego. To ważny atut dla osób wybierających świadomie i etycznie.

