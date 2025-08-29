Zupy warzywne to jedne z najzdrowszych i najbardziej uniwersalnych dań. Warto gotować je zwłaszcza latem, gdy mamy dostęp do świeżych warzyw. Są pełne witamin, minerałów i naturalnych smaków. Jednym z warzyw szczególnie godnych uwagi jest kabaczek – delikatny, soczysty i pełen wartości odżywczych, doskonale komponuje się z innymi składnikami, nadając zupom kremowej konsystencji.

Walory kabaczka. Dlaczego warto go jeść?

Kabaczek to bardzo wszechstronne warzywo w kuchni, przypominające cukinię. Jest niskokaloryczny, a jednocześnie sycący i bogaty w błonnik, który wspiera trawienie i pracę jelit. Jest też dobrym źródłem witamin C, A, K oraz witamin z grupy B, a także różnych składników mineralnych, takich jak potas, fosfor i magnez. Dzięki wysokiej zawartości wody, jedzenie kabaczka wspiera nawodnienie organizmu i oczyszczanie go z toksyn. Do tego jest to warzywno lekkostrawne, które nie obciąża układu pokarmowego. Można jeść je codziennie.

Jak zrobić szybką zupę z kabaczka i chili?

Tę zupę krem możesz podawać na ciepło lub na zimno. Przygotujesz ją bardzo szybko.

Składniki na 1 porcję zupy:

1 kabaczek

1 szklanka napoju roślinnego (sojowego, owsianegolub migdałowego)

sól do smaku

szczypta cynamonu

szczypta mielonej papryczki chili

pestki słonecznika lub grzanki

1 łyżeczka oliwy

Zamiast kabaczka możesz użyć cukinii. Skóra cukinii jest cieńsza, dlatego to warzywo nie wymaga obierania, a co więcej, zupa będzie miała dzięki temu ładny zielony kolor. Kabaczek ma jednak bardziej mięsisty miąższ i łatwo chłonie aromat przypraw.

Przygotowanie:

Kabaczek dokładnie umyj. Jeśli ma grubą skórę, to obierz. Pokrój na kawałki i zmiksuj go razem z napojem roślinnym na gładki krem. Dodaj chili, sól i cynamon, wymieszaj. Podawaj na zimno lub po podgrzaniu, z łyżeczką oliwy i dodatkiem grzanek lub pestek. Możesz też posypać parmezanem.

Tę zupę z kabaczka lub cukinii zrobisz błyskawicznie, fot. Adobe Stock, Jacek Chabraszewski

Co jeszcze zrobisz na obiad z kabaczka?

Zalega ci w kuchni kabaczek? Jak już wspomniano, to warzywo bardzo wszechstronne w kuchni, dlatego pomysłów na jego wykorzystanie jest mnóstwo. Z racji tego, że ma dość neutralny smak i ciekawą konsystencję może być bazą wielu potraw.

Oprócz zupy z kabaczka na obiad można zrobić oczywiście chrupiące placki, leczo albo zapiekane łódeczki z farszem. Plastry tego warzywa obtoczone w panierce to krążki z kabaczka, które zasmakują również dzieciom. Innym pomysłem na drugie danie z tego warzywa są kotlety z kabaczka, które z powodzeniem zastąpią mięsny dodatek. Warto pamiętać, że kabaczek można stosować we wszystkich przepisach zamiast cukinii. Sprawdzi się też jako warzywny „makaron” w niskowęglowodanowych daniach lasagne albo spaghetti.

