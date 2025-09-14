Resztki mięsa z rosołu można łatwo wykorzystać, tworząc nowy, smaczny posiłek i nie koniecznie musi to być mięso pieczone w piekarniku albo podsmażone na patelni i podane z ziemniakami. Możesz przygotować pyszną i świeżą sałatkę. Wystarczy kilka świeżych warzyw, odrobina majonezu lub jogurtu, aby zaspokoić głód i zaskoczyć domowników. To także świetny sposób na to, by nic się nie zmarnowało.

Przepis na sałatkę z mięsa z rosołu

Mięso z rosołu bez trudu zmienisz w smaczną sałatkę, która świetnie sprawdzi się na szybki obiad lub kolację. Wystarczy kilka świeżych warzyw, jajko i lekki kremowy dressing, by przygotować pełnowartościowy posiłek w kilka minut.

Składniki:

mięso z rosołu (kurczak, indyk lub wołowina),

niewielki ogórek (zwykły lub kiszony)

cebula,

3 łyżki kukurydzy z puszki,

niewielki kawałek selera naciowego,

1-2 jajka ugotowane na twardo,

2 łyżki majonezu lub jogurtu naturalnego,

sól, pieprz i ulubione przyprawy,

opcjonalnie świeże zioła: pietruszka, koperek.

Sposób przygotowania:

Mięso oddziel od kości i pokrój lub porwij na kawałki. Ogórka, selera i cebulę umyj lub obierz i pokrój w cienkie paski albo kostkę. Jajka ugotuj na twardo, a po wystudzeniu również pokrój w kostkę. Wszystkie składniki wymieszaj w dużej misce, dodaj majonez lub jogurt, dopraw solą, pieprzem i świeżymi ziołami. Przed podaniem schłodź sałatkę w lodówce - wystarczy ok. 20 minut.

Wystarczy kilka minut, żeby przygotować pełnowartościowy posiłek, fot. Adobe Stock, Анна Журавлева

Z czym podawać tę sałatkę?

Sałatkę można podawać na wiele sposobów, w zależności od okazji i apetytu. Świetnie smakuje po prostu z kromką świeżego chleba, bagietką albo chrupiącymi grzankami. W szybkiej wersji wystarczy zawinąć ją w tortillę lub włożyć do bułki, by w kilka minut powstał domowy wrap albo kanapka na ciepło.

Sałatka doskonale sprawdzi się również jako dodatek do obiadu - można ją zaserwować z pieczonymi ziemniakami lub ryżem, tworząc pełny i sycący posiłek. Będzie też idealna na przyjęciach i spotkaniach rodzinnych - wtedy możesz podać ją w małych miseczkach, kruchych babeczkach lub na krakersach, dzięki czemu zamieni się w elegancką przekąskę dla gości. Możesz też ułożyć ją na liściach sałaty lodowej albo rukoli - w tej wersji całość wygląda efektownie.

