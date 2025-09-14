Resztki z rosołu zawsze wrzucam do tej sałatki. To najlepszy patent na niedzielny obiad
Sałatka z mięsa z rosołu to świetny sposób na wykorzystanie resztek i jednocześnie przygotowanie smacznego, sycącego obiadu. Dzięki kilku dodatkom można zamienić zwykłe mięso z rosołu w lekki, zdrowy posiłek dla całej rodziny.
Resztki mięsa z rosołu można łatwo wykorzystać, tworząc nowy, smaczny posiłek i nie koniecznie musi to być mięso pieczone w piekarniku albo podsmażone na patelni i podane z ziemniakami. Możesz przygotować pyszną i świeżą sałatkę. Wystarczy kilka świeżych warzyw, odrobina majonezu lub jogurtu, aby zaspokoić głód i zaskoczyć domowników. To także świetny sposób na to, by nic się nie zmarnowało.
Przepis na sałatkę z mięsa z rosołu
Mięso z rosołu bez trudu zmienisz w smaczną sałatkę, która świetnie sprawdzi się na szybki obiad lub kolację. Wystarczy kilka świeżych warzyw, jajko i lekki kremowy dressing, by przygotować pełnowartościowy posiłek w kilka minut.
Składniki:
- mięso z rosołu (kurczak, indyk lub wołowina),
- niewielki ogórek (zwykły lub kiszony)
- cebula,
- 3 łyżki kukurydzy z puszki,
- niewielki kawałek selera naciowego,
- 1-2 jajka ugotowane na twardo,
- 2 łyżki majonezu lub jogurtu naturalnego,
- sól, pieprz i ulubione przyprawy,
- opcjonalnie świeże zioła: pietruszka, koperek.
Sposób przygotowania:
- Mięso oddziel od kości i pokrój lub porwij na kawałki.
- Ogórka, selera i cebulę umyj lub obierz i pokrój w cienkie paski albo kostkę.
- Jajka ugotuj na twardo, a po wystudzeniu również pokrój w kostkę.
- Wszystkie składniki wymieszaj w dużej misce, dodaj majonez lub jogurt, dopraw solą, pieprzem i świeżymi ziołami.
- Przed podaniem schłodź sałatkę w lodówce - wystarczy ok. 20 minut.
Z czym podawać tę sałatkę?
Sałatkę można podawać na wiele sposobów, w zależności od okazji i apetytu. Świetnie smakuje po prostu z kromką świeżego chleba, bagietką albo chrupiącymi grzankami. W szybkiej wersji wystarczy zawinąć ją w tortillę lub włożyć do bułki, by w kilka minut powstał domowy wrap albo kanapka na ciepło.
Sałatka doskonale sprawdzi się również jako dodatek do obiadu - można ją zaserwować z pieczonymi ziemniakami lub ryżem, tworząc pełny i sycący posiłek. Będzie też idealna na przyjęciach i spotkaniach rodzinnych - wtedy możesz podać ją w małych miseczkach, kruchych babeczkach lub na krakersach, dzięki czemu zamieni się w elegancką przekąskę dla gości. Możesz też ułożyć ją na liściach sałaty lodowej albo rukoli - w tej wersji całość wygląda efektownie.
Czytaj także:
- Dodaję te 3 składniki do cukinii i mam pyszną surówkę do obiadu. Przygotowanie to tylko 10 minut
- Tę sałatkę z ogórkami pokochają nawet mięsożercy. Obłędnie chrupie i syci na długo
- Bez tej sałatki śledziowej nie było imprezy w PRL-u. Dodaj do ryby popularne warzywo i odtwórz jej smak