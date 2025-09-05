Cukinia to warzywo uniwersalne - można ją piec, grillować, faszerować, ale i jeść na surowo. W surówce jest delikatna, soczysta i świetnie łączy się z innymi składnikami. Dzięki temu pasuje zarówno do dań mięsnych, jak i wegetariańskich. Co więcej, przygotowanie takiej surówki zajmuje dosłownie kilka minut, więc sprawdzi się nawet wtedy, gdy na gotowanie nie masz zbyt wiele czasu.

Przepis na ekspresową surówkę z cukinii

Najprostsza wersja tej surówki wymaga zaledwie trzech składników: świeżej cukinii, soku z cytryny i oliwy z oliwek. Cukinię możesz zetrzeć na tarce (na grubych oczkach) albo zrobić je w formie plastrów (na mandolinie). Taki dodatek świetnie pasuje do ryb, pieczonego kurczaka czy kotletów warzywnych.

Składniki:

średnia cukinia (ok. 250 g),

łyżka soku z cytryny,

łyżka oliwy z oliwek,

sól i pieprz do smaku,

garść świeżych ziół do dekoracji.

Sposób przygotowania:

Cukinię umyj, osusz i zetrzyj na tarce o grubych oczkach albo na mandolinie. Przełóż startą cukinię do miski i lekko posól, odczekaj 2-3 minuty, a następnie odciśnij nadmiar soku. Dodaj oliwę, sok z cytryny oraz świeżo zmielony pieprz. Wrzuć posiekane zioła i całość delikatnie wymieszaj. Odstaw na 5 minut, aby smaki się połączyły.

Cukinia w wersji surowej to źródło błonnika, witaminy C i minerałów wspierających odporność, fot. Adobe Stock, myviewpoint

Co można dodać do surówki z cukinii?

Do bazy z cukinii, cytryny i oliwy możesz dodać nie tylko świeże zioła, ale także dowolne inne dodatki. Jeśli lubisz bardziej pikantne smaki, świetnie sprawdzą się chociażby płatki chili albo szczypta pieprzy cayenne. Możesz dorzucić też np. startą marchew, cienko pokrojoną czerwoną paprykę, pomidorki koktajlowe albo plasterki rzodkiewki. To nie tylko pięknie wygląda, ale też dodaje wartości odżywczych i chrupkości.

Jeśli wolisz surówki bardziej kremowe, wymieszaj cukinię z lekkim sosem - wystarczy naturalny jogurt, odrobina czosnku i koperku. Taka wersja pasuje do dań z grilla i kuchni polskiej.

