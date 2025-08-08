Reklama

Ta sałatka na bazie kaszy bulgur to pełnowartościowe danie inspirowane kuchnią śródziemnomorską. Składa się z delikatnej kaszy, świeżych ogórków i innych warzyw, ziół oraz ciecierzycy. To sycąca, zdrowa i aromatyczna propozycja, która doskonale sprawdzi się jako lekki lunch lub dodatek do innych potraw. Najlepiej smakuje z pieczona rybą lub grillowanymi mięsem. Przypomina tradycyjną libańską sałatkę tabbouleh.

Sałatka z kaszą bulgur, świeżym ogórkiem i papryką– składniki

Bazą sałatki jest kasza bulgur. To produkt z pełnego ziarna pszenicy, które zostało podgotowane, wysuszone i rozdrobnione. Charakteryzuje się lekko orzechowym smakiem i przyjemną sprężystą strukturą. Jest bogata w błonnik i białko, zawiera cenne witaminy oraz składniki mineralne, a przy tym jest niskokaloryczna i niskotłuszczowa. Znajdziesz ją na półkach niedaleko innych kasz, makaronów lub ryżu.

Ogórek, papryka i cebula dodają sałatce koloru, świeżości i chrupkości. Ciecierzyca z kolei to cenne źródła białka, dzięki któremu całość jest treściwa.

Składniki na sałatkę (2-3 porcje jako samodzielne danie):

  • 1 szklanka kaszy bulgur,
  • 1 ogórek, pokrojony w kostkę,
  • 1 czerwona papryka, pokrojona w kostkę,
  • 1 puszka ciecierzycy, odsączona i opłukana,
  • 1/3 szklanki pokrojonej w kostkę czerwonej cebuli,
  • 1 łyżeczkę soli,
  • szczypta świeżo zmielonego pieprzu,
  • 4 łyżki oliwy,
  • 4 łyżki soku z 2 cytryn,
  • 1 duży ząbek czosnku, drobno posiekany,
  • 1 łyżeczka kminku,
  • 1 łyżeczka cukru,
  • pół szklanki posiekanego świeżego koperku,
  • 3 łyżki posiekanej świeżej natki pietruszki.

Jak zrobić sałatkę z kaszą bulgur i ogórkiem?

Ugotuj kaszę na sypko zgodnie z informacją na opakowaniu. W międzyczasie, by złagodzić ostry smak cebuli, zalej ją zimną wodą i odstaw na 10 minut, a następnie odcedź. Ten krok możesz pominąć, jeśli intensywny smak surowej cebuli ci nie przeszkadza.

W dużej misce połącz oliwę, sok z cytryny, przeciśnięty czosnek, mielony kminek, cukier (możesz pominąć), pieprz oraz 1 łyżeczkę soli. Dodaj ostudzoną kaszę bulgur, cebulę, pokrojoną paprykę, ogórka, świeży koperek, natkę pietruszki i ciecierzycę. Wszystko dokładnie wymieszaj. Spróbuj i w razie potrzeby dopraw według uznania.

Sałatkę możesz schłodzić i przechowywać w lodówce do 2 dni. Podawaj na zimno lub w temperaturze pokojowej.

Do czego pasuje ta sałatka?

Mniejszą porcję sałatki z kaszą bulgur możesz potraktować jako dodatek do posiłku. Z tymi składnikami jest wszechstronna i może być uzupełnieniem wielu dań, takich jak np.:

Sałatkę możesz zmodyfikować wedle uznania. Jeśli chcesz wersję mniej kaloryczną, zrezygnuj z kaszy lub ciecierzycy. Bulgur możesz zamienić na bezglutenową kaszę jaglaną lub lekką komosę ryżową. Zmniejszenie ilości oliwy również pozwoli obniżyć kaloryczność dania.

sałatka z kaszą bulgur i ogórkiem
Skład sałatki możesz zmodyfikować, jeśli chcesz zredukować kalorie, fot. Adobe Stock, azurita

