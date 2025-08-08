Ta sałatka na bazie kaszy bulgur to pełnowartościowe danie inspirowane kuchnią śródziemnomorską. Składa się z delikatnej kaszy, świeżych ogórków i innych warzyw, ziół oraz ciecierzycy. To sycąca, zdrowa i aromatyczna propozycja, która doskonale sprawdzi się jako lekki lunch lub dodatek do innych potraw. Najlepiej smakuje z pieczona rybą lub grillowanymi mięsem. Przypomina tradycyjną libańską sałatkę tabbouleh.

Reklama

Sałatka z kaszą bulgur, świeżym ogórkiem i papryką– składniki

Bazą sałatki jest kasza bulgur. To produkt z pełnego ziarna pszenicy, które zostało podgotowane, wysuszone i rozdrobnione. Charakteryzuje się lekko orzechowym smakiem i przyjemną sprężystą strukturą. Jest bogata w błonnik i białko, zawiera cenne witaminy oraz składniki mineralne, a przy tym jest niskokaloryczna i niskotłuszczowa. Znajdziesz ją na półkach niedaleko innych kasz, makaronów lub ryżu.

Ogórek, papryka i cebula dodają sałatce koloru, świeżości i chrupkości. Ciecierzyca z kolei to cenne źródła białka, dzięki któremu całość jest treściwa.

Składniki na sałatkę (2-3 porcje jako samodzielne danie):

1 szklanka kaszy bulgur,

1 ogórek, pokrojony w kostkę,

1 czerwona papryka, pokrojona w kostkę,

1 puszka ciecierzycy, odsączona i opłukana,

1/3 szklanki pokrojonej w kostkę czerwonej cebuli,

1 łyżeczkę soli,

szczypta świeżo zmielonego pieprzu,

4 łyżki oliwy,

4 łyżki soku z 2 cytryn,

1 duży ząbek czosnku, drobno posiekany,

1 łyżeczka kminku,

1 łyżeczka cukru,

pół szklanki posiekanego świeżego koperku,

3 łyżki posiekanej świeżej natki pietruszki.

Jak zrobić sałatkę z kaszą bulgur i ogórkiem?

Ugotuj kaszę na sypko zgodnie z informacją na opakowaniu. W międzyczasie, by złagodzić ostry smak cebuli, zalej ją zimną wodą i odstaw na 10 minut, a następnie odcedź. Ten krok możesz pominąć, jeśli intensywny smak surowej cebuli ci nie przeszkadza.

W dużej misce połącz oliwę, sok z cytryny, przeciśnięty czosnek, mielony kminek, cukier (możesz pominąć), pieprz oraz 1 łyżeczkę soli. Dodaj ostudzoną kaszę bulgur, cebulę, pokrojoną paprykę, ogórka, świeży koperek, natkę pietruszki i ciecierzycę. Wszystko dokładnie wymieszaj. Spróbuj i w razie potrzeby dopraw według uznania.

Sałatkę możesz schłodzić i przechowywać w lodówce do 2 dni. Podawaj na zimno lub w temperaturze pokojowej.

Do czego pasuje ta sałatka?

Mniejszą porcję sałatki z kaszą bulgur możesz potraktować jako dodatek do posiłku. Z tymi składnikami jest wszechstronna i może być uzupełnieniem wielu dań, takich jak np.:

Sałatkę możesz zmodyfikować wedle uznania. Jeśli chcesz wersję mniej kaloryczną, zrezygnuj z kaszy lub ciecierzycy. Bulgur możesz zamienić na bezglutenową kaszę jaglaną lub lekką komosę ryżową. Zmniejszenie ilości oliwy również pozwoli obniżyć kaloryczność dania.

Skład sałatki możesz zmodyfikować, jeśli chcesz zredukować kalorie, fot. Adobe Stock, azurita

Czytaj także: