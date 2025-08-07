Bez tej sałatki śledziowej nie było imprezy w PRL-u. Dodaj do ryby popularne warzywo i odtwórz jej smak
Sałatka śledziowa była obowiązkowym daniem prawie każdej imprezy w PRL-u. Swój sukces zawdzięcza dostępności składników, łatwości przygotowania oraz tradycji łączenia śledzia z mocniejszymi trunkami. Poniżej znajdziesz przepis na jedną z popularniejszych sałatek śledziowych – taką z ziemniakami, jajkiem i jabłkiem. Jest sycąca, a jej smaki są idealnie wyważone.
Przygotowanie śledziowej sałatki zajmie ci około godziny, ponieważ musisz najpierw ugotować ziemniaki i namoczyć filety. Samo krojenie i łączenie składników to kilkanaście minut. Mała porcja sałatki 100 g ma ok. 95 kalorii. Możesz zwiększyć proporcjonalnie ilość składników, jeśli potrzebujesz sałatki dla większej liczby osób. Sprawdź, jak ją zrobić.
Składniki na sałatkę ze śledzi i ziemniaków
Najważniejszym składnikiem sałatki są oczywiście filety śledziowe i to one grają tu pierwsze skrzypce. Smak całości w dużej mierze zależy właśnie od nich. Najlepiej sprawdzą się śledzie typu matias, ponieważ są delikatne, miękkie i wyraziste w smaku. Są też dość słone, dlatego wcześniej trzeba je namoczyć w zimnej wodzie lub porządnie opłukać. Niektórzy moczą je w mleku, dzięki czemu są dodatkowo łagodniejsze.
Składniki na 2 porcje:
- 1 filet śledziowy (np. matiasy),
- 3 średnie ziemniaki,
- pół czerwonej lub białej cebuli,
- 1 ogórek kiszony,
- 1 jajko ugotowane na twardo,
- 1 kwaśne jabłko.
Składniki na sos:
- 2 łyżki jogurtu naturalnego,
- 1 łyżka majonezu,
- pół łyżeczki musztardy,
- sól, pieprz do smaku,
- 3 łyżki posiekanego szczypiorku lub koperku.
Przygotowanie sałatki ze śledzi i ziemniaków
- Ziemniaki ugotuj, ostudź, obierz ze skórki i pokrój na małe plasterki lub w kostkę.
- Jajko pokrój w kostkę. Jabłko obierz, usuń gniazda nasiennej pokrój w drobną kostkę. Cebulę drobno posiekaj. Ogórek obierz i pokrój w kostkę.
- Opłucz lub namocz śledzie przez co najmniej 1 godzinę, osusz je na papierowym ręczniku, a następnie pokrój w kostkę.
- Wszystkie składniki przełóż do miski i delikatnie wymieszaj.
- W osobnej miseczce połącz jogurt z majonezem i musztardą, dopraw solą (tylko odrobinę, bo śledzie są już słone) oraz pieprzem.
- Dodaj sos do sałatki i wymieszaj całość.
- Szczypiorek lub koperek opłucz, osusz, posiekaj i dodaj do sałatki. Ponownie wymieszaj.
Sałatkę śledziową najlepiej zjedz tego samego dnia. Możesz ją przechowywać w lodówce maksymalnie przez 2 dni, ponieważ ze względu na zawartość majonezu, jabłka i jogurtu może się szybko zepsuć.
