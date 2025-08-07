Przygotowanie śledziowej sałatki zajmie ci około godziny, ponieważ musisz najpierw ugotować ziemniaki i namoczyć filety. Samo krojenie i łączenie składników to kilkanaście minut. Mała porcja sałatki 100 g ma ok. 95 kalorii. Możesz zwiększyć proporcjonalnie ilość składników, jeśli potrzebujesz sałatki dla większej liczby osób. Sprawdź, jak ją zrobić.

Składniki na sałatkę ze śledzi i ziemniaków

Najważniejszym składnikiem sałatki są oczywiście filety śledziowe i to one grają tu pierwsze skrzypce. Smak całości w dużej mierze zależy właśnie od nich. Najlepiej sprawdzą się śledzie typu matias, ponieważ są delikatne, miękkie i wyraziste w smaku. Są też dość słone, dlatego wcześniej trzeba je namoczyć w zimnej wodzie lub porządnie opłukać. Niektórzy moczą je w mleku, dzięki czemu są dodatkowo łagodniejsze.

Składniki na 2 porcje:

1 filet śledziowy (np. matiasy),

3 średnie ziemniaki,

pół czerwonej lub białej cebuli,

1 ogórek kiszony,

1 jajko ugotowane na twardo,

1 kwaśne jabłko.

Składniki na sos:

2 łyżki jogurtu naturalnego,

1 łyżka majonezu,

pół łyżeczki musztardy,

sól, pieprz do smaku,

3 łyżki posiekanego szczypiorku lub koperku.

Przygotowanie sałatki ze śledzi i ziemniaków

Ziemniaki ugotuj, ostudź, obierz ze skórki i pokrój na małe plasterki lub w kostkę. Jajko pokrój w kostkę. Jabłko obierz, usuń gniazda nasiennej pokrój w drobną kostkę. Cebulę drobno posiekaj. Ogórek obierz i pokrój w kostkę. Opłucz lub namocz śledzie przez co najmniej 1 godzinę, osusz je na papierowym ręczniku, a następnie pokrój w kostkę. Wszystkie składniki przełóż do miski i delikatnie wymieszaj. W osobnej miseczce połącz jogurt z majonezem i musztardą, dopraw solą (tylko odrobinę, bo śledzie są już słone) oraz pieprzem. Dodaj sos do sałatki i wymieszaj całość. Szczypiorek lub koperek opłucz, osusz, posiekaj i dodaj do sałatki. Ponownie wymieszaj.

Sałatkę śledziową najlepiej zjedz tego samego dnia. Możesz ją przechowywać w lodówce maksymalnie przez 2 dni, ponieważ ze względu na zawartość majonezu, jabłka i jogurtu może się szybko zepsuć.

