Przygotowanie śledziowej sałatki zajmie ci około godziny, ponieważ musisz najpierw ugotować ziemniaki i namoczyć filety. Samo krojenie i łączenie składników to kilkanaście minut. Mała porcja sałatki 100 g ma ok. 95 kalorii. Możesz zwiększyć proporcjonalnie ilość składników, jeśli potrzebujesz sałatki dla większej liczby osób. Sprawdź, jak ją zrobić.

Składniki na sałatkę ze śledzi i ziemniaków

Najważniejszym składnikiem sałatki są oczywiście filety śledziowe i to one grają tu pierwsze skrzypce. Smak całości w dużej mierze zależy właśnie od nich. Najlepiej sprawdzą się śledzie typu matias, ponieważ są delikatne, miękkie i wyraziste w smaku. Są też dość słone, dlatego wcześniej trzeba je namoczyć w zimnej wodzie lub porządnie opłukać. Niektórzy moczą je w mleku, dzięki czemu są dodatkowo łagodniejsze.

Składniki na 2 porcje:

  • 1 filet śledziowy (np. matiasy),
  • 3 średnie ziemniaki,
  • pół czerwonej lub białej cebuli,
  • 1 ogórek kiszony,
  • 1 jajko ugotowane na twardo,
  • 1 kwaśne jabłko.

Składniki na sos:

  • 2 łyżki jogurtu naturalnego,
  • 1 łyżka majonezu,
  • pół łyżeczki musztardy,
  • sól, pieprz do smaku,
  • 3 łyżki posiekanego szczypiorku lub koperku.

Przygotowanie sałatki ze śledzi i ziemniaków

  1. Ziemniaki ugotuj, ostudź, obierz ze skórki i pokrój na małe plasterki lub w kostkę.
  2. Jajko pokrój w kostkę. Jabłko obierz, usuń gniazda nasiennej pokrój w drobną kostkę. Cebulę drobno posiekaj. Ogórek obierz i pokrój w kostkę.
  3. Opłucz lub namocz śledzie przez co najmniej 1 godzinę, osusz je na papierowym ręczniku, a następnie pokrój w kostkę.
  4. Wszystkie składniki przełóż do miski i delikatnie wymieszaj.
  5. W osobnej miseczce połącz jogurt z majonezem i musztardą, dopraw solą (tylko odrobinę, bo śledzie są już słone) oraz pieprzem.
  6. Dodaj sos do sałatki i wymieszaj całość.
  7. Szczypiorek lub koperek opłucz, osusz, posiekaj i dodaj do sałatki. Ponownie wymieszaj.

Sałatkę śledziową najlepiej zjedz tego samego dnia. Możesz ją przechowywać w lodówce maksymalnie przez 2 dni, ponieważ ze względu na zawartość majonezu, jabłka i jogurtu może się szybko zepsuć.

