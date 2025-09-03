Mój patent na ekspresowe bułeczki drożdżowe bez wyrastania. Smakują świetnie z domowym dżemem
Ekspresowe bułeczki drożdżowe bez wyrastania to mój sprawdzony sposób na ciepłe, domowe pieczywo bez długiego czekania. Wystarczy kilka składników, chwila wyrabiania i już po pół godziny w kuchni unosi się zapach świeżych bułeczek. Najlepsze smakują jeszcze ciepłe - z masłem lub domowym dżemem.
Świeże, domowe pieczywo zawsze smakuje najlepiej - zwłaszcza gdy można przygotować je w kilka chwil. Ekspresowe bułeczki drożdżowe bez wyrastania to prawdziwy ratunek na leniwe poranki i nagłe wizyty gości. Nie potrzebujesz specjalnych umiejętności piekarskich, a efekt zaskoczy wszystkich przy stole.
Przepis na ekspresowe bułeczki drożdżowe bez wyrastania
Klasyczne ciasto drożdżowe wymaga cierpliwości. Najpierw przygotowania rozczynu, potem wyrabiania i długiego wyrastania. W tym przepisie cały proces został skrócony do minimum. Ciasto może niemal od razu trafić do piekarnika, a drożdże pracują już podczas pieczenia.
Składniki:
- 500 g mąki pszennej,
- łyżeczka soli,
- łyżeczka cukru,
- 7 g drożdży instant (1 opakowanie),
- 2 łyżki oleju,
- 250 ml ciepłej wody.
Sposób przygotowania:
- W misce połącz mąkę, sól, cukier, i drożdże.
- Dodaj olej oraz stopniowo ciepłą (ale nie gorącą) wodę, a potem wyrabiaj ciasto ręką lub mikserem z hakiem.
- Gdy ciasto będzie gładkie, podziel je na 8-10 części i uformuj bułeczki. Na tym etapie możesz do środka włożyć domowe powidła, kawałki owoców albo czekoladę.
- Opcjonalnie możesz odstawić gotowe bułeczki na 5 minut, a potem ułóż je na blasze wyłożonej papierem do pieczenia.
- Piecz w 200 stopniach przez około 20-25 minut, aż się zarumienią.
- Wskazówka: przed pieczeniem możesz delikatnie wysmarować je roztrzepanym jajkiem z odrobiną mleka.
Z czym podawać ekspresowe bułeczki drożdżowe?
Świeżo upieczone bułeczki smakują doskonale same, jeszcze ciepłe. Przekrój je i podaj z masłem bądź domową konfiturą lub dżemem. Świetnie komponują się też z serami czy wędliną. Mogą być dodatkiem do zup i sałatek albo bazą do kanapek na śniadanie. Jeszcze na etapie robienia ciasta do środka możesz wrzucić wybrane dodatki - słone lub słodkie. Świetnie sprawdzą się np. ziarna i pestki, rodzynki i orzechy, a także kawałki czekolady lub po prostu cukier.
Wierzch możesz udekorować cynamonem, sezamem albo płatkami migdałowymi. Bułeczki są gotowe w mniej niż godzinę, a to idealne rozwiązanie dla zapracowanych osób albo tych, którzy mają ochotę na coś cieplutkiego do kawy czy herbaty.
