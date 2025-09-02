Jesień to czas, w którym kubek aromatycznej kawy staje się nie tylko sposobem na pobudzenie, ale też małym rytuałem poprawiającym nastrój. Pumpkin Spice Latte od lat święci triumfy w kawiarniach na całym świecie, jednak to, co naprawdę sprawia, że ma tylu fanów, to charakterystyczna przyprawa - korzenna, otulająca i lekko słodka. Dobra mieszanka potrafi zamienić zwykłe latte w napój, który kojarzy się z ciepłem, kocem i ulubioną książką. Możesz zrobić ją samodzielnie w domu i to w kilka chwil.

Reklama

Przepis na domową przyprawę pumpkin spice

Podstawą mieszanki są zioła i przyprawy dobrze znane z jesiennych wypieków. To one odpowiadają za charakterystyczny smak i zapach jesiennych napojów. Gotowa przyprawa jest uniwersalna - świetnie pasuje nie tylko do kawy, ale też do deserów, owsianki czy gorącej czekolady.

Składniki:

3 łyżki mielonego cynamonu,

2 łyżeczki mielonego imbiru,

2 łyżeczki mielonych goździków,

2 łyżeczki gałki muszkatołowej,

pół łyżeczki ziela angielskiego mielonego (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

Wszystkie przyprawy dokładnie wymieszaj w miseczce, a następnie przełóż do czystego, suchego słoiczka. Przechowuj w suchym i ciemnym miejscu, aby mieszanka zachowała aromat przez kilka miesięcy.

Domowa mieszanka przypraw do pumpkin spice latte jest bardziej aromatyczna niż gotowe wersje, fot. Adobe Stock, nata_vkusidey

Jak stosować przyprawę pumpkin spice w domu?

Najprostszy sposób to dodanie szczypty mieszanki do mleka, które podgrzewasz do przygotowania latte. Dzięki temu przyprawy uwolnią swój aromat i w pełni połączą się z napojem. Możesz też wymieszać je bezpośrednio z kawą mieloną przed zaparzeniem - efekt będzie jeszcze bardziej intensywny.

Przyprawa pumpkin spice sprawdzi się też:

do naleśników i gofrów,

jako dodatek do owsianki,

jako dodatek do dżemu z dyni,

do pieczenia ciast, zwłaszcza serników i szarlotek.

Pasta korzenna do Pumpkin Spice Latte

Możesz także przygotować gotową pastę, którą dodasz bezpośrednio do kawy. Do upieczonej i zmiksowanej dyni Hokkaido dodaj przyprawę w proporcji 1 łyżeczka mieszanki przypraw na 3-4 łyżki purée dyni. Jeśli chcesz, możesz dodać też trochę miodu lub syropu klonowego, żeby masa była lekko słodka i gotowa do użycia w kawie. Całość wymieszaj na gładką pastę i przełóż do czystego, szczelnego słoiczka. W lodówce taka pasta zachowa świeżość przez 5-7 dni.

Możesz też przełożyć ją do pojemniczków i zamrozić w porcjach (np. w formie na kostki lodu) - wtedy wystarczy wrzucić jedną porcję do mleka i podgrzać razem z kawą.

Czytaj także: