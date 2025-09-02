Reklama

Jesień to czas, w którym kubek aromatycznej kawy staje się nie tylko sposobem na pobudzenie, ale też małym rytuałem poprawiającym nastrój. Pumpkin Spice Latte od lat święci triumfy w kawiarniach na całym świecie, jednak to, co naprawdę sprawia, że ma tylu fanów, to charakterystyczna przyprawa - korzenna, otulająca i lekko słodka. Dobra mieszanka potrafi zamienić zwykłe latte w napój, który kojarzy się z ciepłem, kocem i ulubioną książką. Możesz zrobić ją samodzielnie w domu i to w kilka chwil.

Przepis na domową przyprawę pumpkin spice

Podstawą mieszanki są zioła i przyprawy dobrze znane z jesiennych wypieków. To one odpowiadają za charakterystyczny smak i zapach jesiennych napojów. Gotowa przyprawa jest uniwersalna - świetnie pasuje nie tylko do kawy, ale też do deserów, owsianki czy gorącej czekolady.

Składniki:

  • 3 łyżki mielonego cynamonu,
  • 2 łyżeczki mielonego imbiru,
  • 2 łyżeczki mielonych goździków,
  • 2 łyżeczki gałki muszkatołowej,
  • pół łyżeczki ziela angielskiego mielonego (opcjonalnie).

Sposób przygotowania:

  1. Wszystkie przyprawy dokładnie wymieszaj w miseczce, a następnie przełóż do czystego, suchego słoiczka.
  2. Przechowuj w suchym i ciemnym miejscu, aby mieszanka zachowała aromat przez kilka miesięcy.
jak zrobić przyprawę do pumpkin spice latte
Domowa mieszanka przypraw do pumpkin spice latte jest bardziej aromatyczna niż gotowe wersje, fot. Adobe Stock, nata_vkusidey

Jak stosować przyprawę pumpkin spice w domu?

Najprostszy sposób to dodanie szczypty mieszanki do mleka, które podgrzewasz do przygotowania latte. Dzięki temu przyprawy uwolnią swój aromat i w pełni połączą się z napojem. Możesz też wymieszać je bezpośrednio z kawą mieloną przed zaparzeniem - efekt będzie jeszcze bardziej intensywny.

Przyprawa pumpkin spice sprawdzi się też:

  • do naleśników i gofrów,
  • jako dodatek do owsianki,
  • jako dodatek do dżemu z dyni,
  • do pieczenia ciast, zwłaszcza serników i szarlotek.

Pasta korzenna do Pumpkin Spice Latte

Możesz także przygotować gotową pastę, którą dodasz bezpośrednio do kawy. Do upieczonej i zmiksowanej dyni Hokkaido dodaj przyprawę w proporcji 1 łyżeczka mieszanki przypraw na 3-4 łyżki purée dyni. Jeśli chcesz, możesz dodać też trochę miodu lub syropu klonowego, żeby masa była lekko słodka i gotowa do użycia w kawie. Całość wymieszaj na gładką pastę i przełóż do czystego, szczelnego słoiczka. W lodówce taka pasta zachowa świeżość przez 5-7 dni.

Możesz też przełożyć ją do pojemniczków i zamrozić w porcjach (np. w formie na kostki lodu) - wtedy wystarczy wrzucić jedną porcję do mleka i podgrzać razem z kawą.

