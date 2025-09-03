Sprawdziłam japoński patent na przetwory. Wychodzą słodziutkie, a nie dodaję grama cukru
Japońska metoda robienia przetworów owocowych to genialny patent, jeśli lubisz słodkie przekąski, ale nie lubisz dodatku cukru. Tutaj cała słodycz pochodzi z owoców, ale finalny smak na pewno cię zaskoczy. To prosty sposób na zdrowsze i aromatyczne przetwory.
Nie każdy lubi ciężkie, przesłodzone konfitury i dżemy. Tradycyjne przepisy często wymagają kilograma cukru na kilogram owoców, przez co owoce tracą swój charakter. Ta japońska metoda pokazuje, że można przygotować przetwory inaczej - zdrowiej, lżej i bez utraty smaku. Niemniej jednak wymaga ona cierpliwości.
Na czym polega japońska metoda robienia przetworów owocowych?
Sekret japońskiego patentu na przetwory tkwi w bardzo powolnym gotowaniu owoców w ich własnym soku i pod przykryciem. Owoce muszą być wcześniej dokładnie umyte.. Później trzeba długo dusić je pod przykryciem w niskiej temperaturze. Dzięki temu stopniowo puszczają sok, w którym się karmelizują. To naturalny proces - zamiast dodatkowego cukru wykorzystują własny. Wystarczy cierpliwość i odpowiednie proporcje owoców.
Wolne duszenie sprawia, że woda odparowuje, a naturalne cukry zawarte w owocach stają się bardziej skoncentrowane. Jabłka, gruszki, śliwki czy truskawki nabierają intensywnego smaku i mają przyjemną konsystencję. Metoda ta pozwala zachować aromat i kolor owoców, które w tradycyjnym gotowaniu często blakną. Japońska metoda na przetwory to propozycja dla osób, które chcą ograniczyć cukier w diecie, ale nie chcą rezygnować z domowych słodkości.
Jak zrobić przetwory japońską metodą?
Wybrane owoce dokładnie umyj, a potem pokrój na kawałki i usuń ewentualne pestki. Kawałki nie powinny być ani zbyt drobne, ani za duże. Następnie włóż je do garnka z grubym dnem (to ważne, bo jeśli dno będzie cienkie, całość może się przypalić) i dodaj odrobinę soku z cytryny. Przykryj i duś na małym ogniu przez minimum godzinę.
Gotowe konfitury przełóż do wyparzonych słoików i pasteryzuj przez około 15 minut. Dzięki temu spokojnie postoją w spiżarni przez całą zimę. Do japońskiej metody najlepiej sprawdzą się owoce bogate w naturalne cukry, czyli np. jabłka, gruszki i śliwki, które pięknie się karmelizują. Sprawdzą się również truskawki, maliny, morele i brzoskwinie. Niektórzy tę metodą wykorzystują do przygotowania dżemów i konfitur także z winogron.
