Lato to najlepszy moment na przygotowywanie owoców przetworów. Składniki są najświeższe, najsmaczniejsze, a przede wszystkim masz ich duży wybór. Dżem z agrestu i jabłek powinien znaleźć się na twojej liście domowych zapasów: jest tani w wykonaniu i, dzięki zawartości pektyn, naturalnie gęsty, więc nie potrzebujesz sztucznych substancji żelujących. Pektyny wydłużają też trwałość produktu. Tak przygotujesz ten orzeźwiający przysmak.

Przepis na dżem z agrestem i jabłkiem

Do zrobienia dżemu z agrestu i jabłek najlepiej wykorzystać lekko dojrzałe owoce. Kuleczki agrestu powinny być świeże i jędrne, dzięki temu stworzysz przetwory o najlepszym smaku i konsystencji, które szybko znikają z półek spiżarni.

Składniki (na 600 ml dżemu):

500 g agrestu,

250 g jabłek (np. szara reneta lub antonówka – kwaśne jabłka mają więcej pektyn),

300 g cukru (lub mniej, możesz też zastąpić zdrowszym zamiennikiem cukru),

sok z połowy cytryny,

szczypta cynamonu.

Przygotowanie:

Agrest umyj i oczyść z ogonków. Jabłka umyj, obierz, pokrój w drobną kostkę lub zetrzyj na tarce. Owoce umieść w garnku, dodaj sok z cytryny i gotuj 10 minut na średniej mocy palnika. Jabłka powinny się rozpadać. Częściowo zblenduj całość, zostawiając fragmenty owoców. Dodaj cukier i gotuj na małym ogniu około 30 minut, aż dżem stanie się gęsty. Mieszaj często, aby nie przypalić. Jeśli konsystencja odpowiada ci, wyłącz kuchnię i gorący jeszcze dżem przelej do wyparzonych czystych słoików. Słoiki zakręć i postaw np. na blacie kuchennym do góry dnem. W ten sposób wieczko jest zaciągane do środka, będzie szczelnie zamknięte i przetwory dłużej będą ważne. Przykryj ręcznikiem lub kocem, aby proces stygnięcia przebiegał powoli. Tak

Do czego pasuje dżem z agrestu i jabłek?

Dżem z agrestu i jabłek ma orzeźwiający, słodko-kwaśny smak, co sprawia, że pasuje do wielu produktów. Nie jest mdły, ani przesłodzony. Zasmakuje dorosłym i dzieciom jako dodatek do tostów, placków, tart i naleśników. Możesz słodzić nim herbatę i dodawać do wody. To słodko-kwaśne połączenie świetnie komponuje się nawet z daniami mięsnymi czy świeżymi letnimi sałatkami.

Warto wspomnieć, że do agrestowego dżemu pasują również cytrusy, jak pomarańcze i mandarynki. Ten kwaskowaty owoc dobrze smakuje z porzeczkami, czereśniami i jagodami, a także przyprawami korzennymi (imbirem lub goździkami).

