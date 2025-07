Ten słodko-kwaśny dżem robię co roku. Jesienią dodaję go do deserów i niektórych mięs

Morele i pomarańcze to duet, który smakuje latem, ale sprawdza się też w chłodniejsze miesiące. Możesz z nich zrobić pyszny dżem o wyrazistym, słodko-kwaśnym smaku. To idealny dodatek do naleśników, ciast, tostów, a nawet dań wytrawnych. Ten domowy przysmak możesz zamknąć w słoikach i cieszyć się nim całą jesień i zimę.