Przetwory z czerwonej porzeczki to przede wszystkim słodkie smarowidła i kompoty. Wykorzystaj te zdrowe, pełne witamin owoce do przygotowania smacznego dżemu. Będzie świetnym dodatkiem do naleśników, gofrów i owsianki.

Reklama

Przepis na dżem z czerwonej porzeczki z wanilią na thermomiks

Do przygotowania tego przetworu z czerwonej porzeczki (oprócz owoców) potrzebujesz tylko 3 łatwo dostępnych składników: soku z cytryny, wanilii i cukru. Wanilia łagodzi kwasowość owoców i dodaje wykwintnego aromatu.

Czas przygotowania: 30 minut

Ilość porcji: 4-5 słoiczków po 200 ml

Poziom: Łatwy

Składniki:

1 kg czerwonej porzeczki,

400 g drobnego cukru,

laska wanilii,

3 łyżki soku z cytryny,

opcjonalnie: 1 łyżka naturalnej pektyny.

Przygotowanie w thermomiksie:

Porzeczki umyj, oczyść z łodyg i listków, osusz na ręczniku papierowym, a następnie przełóż do naczynia miksującego. Wsyp cukier, dodaj ziarenka wanilii z 1 laski oraz sok z cytryny. Ustaw gotowanie na 20 min, temperaturę na 100°C i obroty na 2. Przed końcem sprawdź gęstość: jeżeli dżem jest za rzadki, możesz dodać 1 łyżkę naturalnej pektyny w proszku na 2 minuty przed końcem gotowania. Następnie zmiksuj wszystko. Ustaw obroty na 6, a czas na 10 sekund. Możesz też ten krok pominąć, jeśli odpowiada ci konsystencja i kawałki owoców. Przełóż dżem do czystych, wyparzonych słoików, dokładnie zakręć i odwróć do góry dnem na 30-60 minut. Gdy dżem ostygnie, wstaw słoiki do chłodnego i ciemnego miejsca. Mogą tak stać do 12 miesięcy.

W tym przepisie możesz też użyć porzeczki czarnej albo białej. Dżem jest smacznym dodatkiem do naleśników, gofrów, jogurtu i owsianki. Warto też pamiętać, że porzeczka ma wiele cennych właściwości zdrowotnych.

Przepis na dżem z czerwonej porzeczki na thermomiks, fot. Adobe Stock, HandmadePictures

Z jakich owoców przygotujesz dżemy w lipcu?

Przetwory najlepiej robić ze świeżych owoców, na które aktualnie jest najlepszy czas. W lipcu mamy dostęp do wielu sezonowych owoców, z których można przygotować smaczne dżemy i konfitury. Są to m.in. borówki, jagody, morele, jeżyny, agrest, czarne porzeczki i wiśnie. Sprawdź nasz kalendarz przetworów, aby zaplanować przygotowanie większych zapasów i nie przegapić ważnych momentów.

Czytaj także: