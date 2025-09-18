Co do tego, że włoska kuchnia pomidorami stoi, nie ma najmniejszych wątpliwości. Trudno wyobrazić sobie tradycyjne spaghetti czy pizzę bez sosu pomidorowego. W Polsce mamy esencjonalny koncentrat czy uniwersalny przecier z pomidorów, ale passata to jeszcze bardziej aromatyczny sos, który zimą przydaje się do wielu dań.

Reklama

Włoska passata pomidorowa

Passata pomidorowa do złudzenia przypomina polski przecier, ale różni się dodatkami. W wersji podstawowej zawiera jedynie pomidory i sól, ale Włosi wzbogacają tę recepturę o aromatyczne składniki i przyprawy. Smak letnich pomidorów warto dodatkowo podkręcić, dodając świeży czosnek, a także bazylię. Wystarczy 1 listek na słoik, by gotowy sos przeszedł ziołowym aromatem.

Passatę można wykorzystywać w kuchni na wiele sposób. Będzie stanowiła bazę zupy pomidorowej lub kremu z pomidorów, a także główny składnik sosu do makaronu. W gotowym sosie można także dusić mięso, np. tradycyjne gołąbki. To również podstawa potraw jednogarnkowych, np. polskiego leczo czy meksykańskiego chilli con carne. Poza tym passatę wykorzystuje się jako sos do pizzy i zapiekanek, a także jako składnik szakszuki.

Składniki na passatę pomidorową

2 kg dojrzałych pomidorów

3 ząbki czosnku

2 łyżki oliwy

1 łyżeczka soli

1 łyżeczka cukru

świeże liście bazylii

Passata to aromatyczny przecier pomidorowy, fot. Adobe Stock, barbamauro

Przepis na passatę pomidorową

Delikatnie natnij pomidory i sparz wrzątkiem lub wrzuć na chwilę do gotującej się wody. Wyjmij i włóż do miski z zimną wodą. Obierz ze skórki, pozbądź się szypułek i pokrój na drobne kawałki. W szerokim garnku z grubszym dnem rozgrzej oliwę i podsmaż czosnek. Dodaj pomidory, sól oraz cukier i gotuj przez ok. 1,5 godziny. Po tym czasie całość zmiksuj i ponownie zagotuj. Jeśli chcesz pozbyć się pestek, możesz przetrzeć pomidory przez sito (ten krok można wykonać także wcześniej, przed pokrojeniem pomidorów). Można również posłużyć się specjalnym przecierakiem lub wyciskarką do soków. Zmiksowane i ewentualnie przetarte pomidory gotuj jeszcze przez ok. 30 minut, aż uzyskasz pożądaną konsystencję. Gotową passatę przelewaj do wyparzonych wcześniej słoików. W każdym dodatkowo umieść 1 listek świeżej bazylii. Tak przygotowane słoiki pasteryzuj w piekarniku lub gotuj przez ok. 20 minut. Po pasteryzacji ustaw do góry dnem, aż do wystygnięcia. Przechowuj w chłodnym, zacienionym miejscu.

Czytaj także: