Cukinia to główny bohater jesiennych potraw. Ma łagodny smak i pasuje do wielu dań. Dodaje się ją do leczo i zup, a także do makaronu. Hitem o tej porze roku jest zwłaszcza cukinia faszerowana, choć równie dużą popularnością cieszą się także placki z cukinii. Jednak prawdziwym game changerem jest pasta z tego warzywa.

Pomysł na pastę z cukinii do słoików

Pasty warzywne to świetny sposób na urozmaicenie codziennych posiłków. Niezwykle popularny jest np. hummus z buraka czy smalec z fasoli, ale cukinia także doskonale sprawdza się jako baza smarowidła. W jesiennej wersji warto połączyć ją z marchewką i podkręcić jej smak czosnkiem, ziołami oraz słonym serem. W przepisie jest to feta, ale można zastosować także np. serek kanapkowy z dodatkiem parmezanu.

Pestki słonecznika również można zastąpić innymi produktami i dodać do pasty np. orzechy czy pestki dyni. Nie należy pomijać ziół. Doskonale sprawdzi się tu koperek, rukola czy bazylia. Ewentualnie można zastąpić świeże składniki suszonymi ziołami, np. prowansalskimi.

Taka pasta z cukinii to świetne smarowidło do pieczywa i dodatek do kanapek. Można ją też serwować jako dip lub dodać do ulubionego makaronu. Po przygotowaniu można ją przełożyć do słoików i przechowywać w lodówce.

Składniki na jesienną pastę z cukinii

1 cukinia (lub kabaczek)

1 marchewka

1 cebula

2 ząbki czosnku

0,5 szklanki nasion słonecznika

100 g sera typu feta

świeże zioła

1 łyżka soku z cytryny

oliwa z oliwek

sól, pieprz

Pasta z cukinii pasuje do pieczywa, fot. Adobe Stock, Ildi

Pasta z cukinii — sposób przygotowania

Zacznij od namoczenia ziaren słonecznika. Zalej je wodą na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Marchew i cukinię umyj. Obierz cebulę, czosnek i marchewkę. Jeśli cukinia jest młoda, możesz zostawić skórkę. Marchewkę zetrzyj na tarce o dużych oczkach, cukinię pokrój na mniejsze kawałki, a cebulę w drobną kostkę. Czosnek posiekaj. Podsmaż na oliwie czosnek i cebulę, aż się zeszkli. Dodaj marchewkę i cukinię, dopraw solą i pieprzem. Smaż, aż warzywa będą miękkie i odstaw do ostygnięcia. Do blendera wrzuć ziarna słonecznika, przestudzone, podsmażone wcześniej warzywa, ser, sok z cytryny i zioła. Zmiksuj prawie na gładko. W razie potrzeby dodaj oliwy i wody, by uzyskać pożądaną konsystencję. Dopraw do smaku.

