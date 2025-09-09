Ten hummus z buraka to pyszna i zdrowa przekąska, której można nadać nieskończenie wiele smaków i charakteru (patrz niżej propozycje urozmaicenia tego przepisu). Efekt końcowy zachwyca żywym, różowym lub fuksjowym kolorem i kremową konsystencją. Jego przygotowanie jest niezwykle proste.

Przepis na pyszny hummus z buraka

Składniki:

1 pieczony burak (średni), obrany i posiekany (dla intensywniejszego koloru można użyć więcej),

1 puszka (ok. 400 g) ugotowanej ciecierzycy, odsączona, zachowaj aquafabę (płyn z puszki),

2/3 szklanki tahini (lub 1/4 szklanki dla mniej intensywnego smaku tahini w hummusie),

skórka z 1 dużej cytryny,

sok z 1/2 dużej cytryny,

2 ząbki czosnku, posiekane,

1/3 szklanki oliwy extra virgin,

1 łyżeczka kuminu (lub więcej do smaku),

½ -1 łyżeczka soli,

1/4 łyżeczki wędzonej papryki (opcjonalnie),

garść posiekanych świeżych ziół (np. pietruszka, kolendra).

Sposób przygotowania:

Umieść posiekanego pieczonego buraka, odsączoną ciecierzycę, tahini, sok z cytryny (zacznij od połowy zalecanej ilości), czosnek, kumin, sól i wędzoną paprykę w misie malaksera. Uruchom malakser i powoli, bardzo cienkim strumieniem, wlewaj oliwę, aż hummus będzie gładki. Jeśli hummus jest zbyt gęsty, stopniowo dodawaj zachowaną lub zimną wodę, aż uzyskasz pożądaną, idealnie kremową konsystencję. Spróbuj hummusu i w razie potrzeby popraw jego smak, dodając więcej soli, pieprzu, soku z cytryny, czosnku lub kuminu.

Hummus z buraka może być bazą do kanapek, fot. Adobe Stock, timolina

Dodatkowe wskazówki i podpowiedzi

Użycie prawie równych części tahini do ciecierzycy sprawia, że hummus jest niezwykle gładki i kremowy.

Jakość tahini ma znaczenie! Użyj najlepszego tahini, jakie możesz znaleźć.

Suszona ciecierzyca, namoczona i ugotowana, zapewni jeszcze lepszy smak niż ta z puszki, choć przygotowanie takiego hummusu wymaga więcej czasu.

Hummus zgęstnieje w lodówce. Aby przywrócić mu idealną konsystencję, rozcieńcz go, dodając po 1 łyżce zimnej wody lub aquafaby na raz.

Pieczenie buraków zapewnia słodką, ziemistą nutę i intensywniejszy kolor niż gotowane buraki. Dlatego koniecznie je piecz, zamiast iść na łatwiznę.

Jeśli masz alergię na sezam, możesz pominąć tahini całkowicie lub zastąpić ją masłem orzechowym (np. masłem arachidowym lub z nerkowców). W przypadku pominięcia tahini, możesz dodać trochę więcej oliwy lub wody.

Jeśli masz alergię na ciecierzycę, możesz spróbować zastąpić ją różową fasolą lub soczewicą.

Pozostały hummus świetnie przechowuje się w lodówce przez około tydzień. Można go również zamrażać na okres do jednego miesiąca, choć po rozmrożeniu konsystencja może być nieco inna.

Serwuj hummus w misce, posypany wybranymi dodatkami i skropiony oliwą z oliwek.

Hummus z buraka świetnie smakuje z:

ciepłym chlebkiem pita,

pokrojonymi warzywami (np. ogórki, marchewki, seler),

krakersami lub grzankami z bagietki,

jako smarowidło do kanapek lub wrapów,

jako dodatek do buddha bowl,

jest idealny jako przystawka na przyjęcia.

Wariacje dotyczące przyprawiania i dodatków:

Możliwości są nieograniczone! Eksperymentuj z różnymi dodatkami i zmianami w składnikach, aby stworzyć swój idealny hummus.

Dodatki:

Zioła: posiekana pietruszka, bazylia, koperek.

Przyprawy: za'atar, gomasio i inne.

Orzechy i nasiona: orzeszki piniowe, pestki dyni (pepitas), pistacje.

Warzywa: Cienko pokrojone rzodkiewki, suszone pomidory.

Pikantne nuty: odrobina srirachy, harissa tahini.

Inne: pyłek pszczeli.

Wariacje składników i smaku:

Możesz zmniejszyć ilość tahini , jeśli nie jesteś jej fanem (np. do 3 łyżek).

, jeśli nie jesteś jej fanem (np. do 3 łyżek). Jeśli lubisz intensywniejszy smak, śmiało dodaj więcej soku z cytryny lub czosnku. Niektórzy pieką ząbki czosnku razem z burakami, aby uzyskać łagodniejszy, słodszy smak.

