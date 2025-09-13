Śliwki najczęściej kojarzą się z ciastami, konfiturą czy kompotem, ale świetnie sprawdzają się także w wytrawnych potrawach. Ich naturalna słodycz i delikatna kwaskowatość doskonale komponuje się z jajkami, tworząc pyszny jesienny duet, idealny na śniadanie lub szybką przekąskę między głównymi posiłkami. Taka jajecznica może zaskoczyć domowników, a przy tym jest szybka, pożywna i wyjątkowo aromatyczna.

Przepis na jajecznicę ze śliwkami

Do zrobienia tej jesiennej wersji jajecznicy potrzebujesz tylko kilku składników, ale możesz dowolnie wzbogacić przepis o ulubione dodatki. Śmiało możesz dorzucić do masy np. cynamon, suszone pomidory albo pieprz cayenne. Jajecznica najlepiej smakuje na ciepło, ale może być też składnikiem do bogatej kanapki na drugie śniadanie - wtedy podawaj ją na zimno w towarzystwie warzyw i sosu majonezowego.

Składniki:

4 jajka,

4 świeże śliwki albo 5 suszonych,

łyżka masła,

szczypta soli,

szczypta pieprzu.

Sposób przygotowania:

Świeże śliwki umyj i pokrój na niewielkie kawałki, usuń też pestki. Suszone śliwki namocz przez 10 minut w wodzie, a potem osusz i pokrój. Na patelni rozgrzej masło, wrzuć owoce i podsmażaj je przez kilka minut, aż zmiękną (świeże śliwki dodatkowo puszczą sok). Następnie wbij jajka, dodaj szczyptę soli i smaż na małym ogniu, mieszając delikatnie do uzyskania ulubionej konsystencji. Wariant: do jajecznicy możesz dodać 2 łyżki śmietany kremówki, aby całość była bardziej aksamitna.

Z czym podawać jajecznicę ze śliwkami?

Tak przygotowana jajecznica świetnie smakuje z kromką chrupiącego pieczywa, najlepiej razowego lub z dodatkiem ziaren. Możesz podać ją również z sałatką z rukoli, orzechów i sera pleśniowego - wtedy śniadanie zyska bardziej elegancki charakter. To także idealne danie na weekendowy brunch, kiedy chcesz zaskoczyć bliskich czymś nietypowym i wyjątkowym.

Dobrze komponuje się również z wytrawnymi dodatkami, takimi jak grillowane warzywa, ser feta czy ser kozi, które podkreślą kontrast smaków. Świetnym pomysłem będzie też dodanie kilku listków świeżej mięty albo bazylii. Jajecznica świetnie smakuje ze świeżo wyciśniętym sokiem z pomarańczy albo jabłek.

