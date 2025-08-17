Reklama

Carpaccio to danie wywodzące się z kuchni włoskiej, które pierwotnie oznaczało bardzo cienko pokrojone surowe mięso wołowe z oliwą i przyprawami. Aktualnie to pojęcie ma szersze znaczenie i używa się go do określenia potraw podanych w formie bardzo cieniutko pokrojonych składników, w tym warzyw i owoców. Przykładem jest ta lekka, świeża przystawka z cukinii lub kabaczka. Carpaccio z cukinii jest trochę mniej popularne niż carpaccio z buraków, ale również smaczne i godne polecenia. Zobacz, jak łatwo i szybko je zrobić.

Składniki na carpaccio z cukinii (lub kabaczka)

Składniki na 4 porcje:

  • 2 średnie cukinie lub kabaczki,
  • 3 łyżki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
  • 1 łyżka soku z 1 cytryny
  • sól i świeżo zmielony pieprz
  • 1/4 szklanki rozdrobnionego sera parmezan
  • 1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich
  • 3 łyżki drobno pokrojonych listków bazylii (koperku lub natki pietruszki)

Przygotowanie carpaccio z cukinii

Cukinię umyj dokładnie i pokrój na bardzo cienkie plasterki (kabaczek wcześniej obierz, ponieważ ma często grubszą skórkę). Ułóż je na czterech talerzach w kręgach zachodzących na siebie (w kształcie ślimaka). Cienkie plastry skrop oliwą i sokiem z cytryny, dopraw solą i świeżo zmielonym pieprzem. Całość posyp startym parmezanem, posiekanymi orzechami włoskimi i listkami bazylii, a następnie od razu podawaj.

Z czym jeszcze podawać carpaccio z cukinii?

Przygotowując to proste danie, warto poeksperymentować z różnymi składnikami.

Carpaccio z cukinii znakomicie smakuje posypane pestkami granatu, serem feta, kiełkami, kaparami, suszonymi pomidorami. Aby dodać przekąsce pikanterii, posyp plasterki cukinii płatkami chili i dodaj świeżą rukolę. Zamiast orzechów możesz użyć różnych pestek (dyni, słonecznika), płatków migdałów, siemienia lnianego albo sezamu.

Carpaccio można podawać w wersji słodko-słonej. Zamiast parmezanu i orzechów posyp cukinię małymi kawałkami sera pleśniowego i połóż porcje konfitury owocowej lub polej miodem.

Przekąska może pełnić rolę sałatki podanej jako pierwsze danie lub jako dodatek do obiadu. Pasuje do dań z grilla i pieczonego drobiu. Bardzo ładnie prezentuje się jako samodzielna przystawka na zimno.

carpaccio z cukinii lub kabaczka
Carpaccio z cukinii lub kabaczka to lekka i zdrowa przekąska, fot. Getty Images, ALLEKO

