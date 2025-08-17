Kroję cienko i jem na surowo. To idealny moment, żeby zrobić carpaccio z tego warzywa
Carpaccio z cukinii lub kabaczka to świetny pomysł na letnią przystawkę na zimno. Pięknie się prezentuje i, pomimo swojej prostoty, wyśmienicie smakuje. Jest to też zdrowa opcja na lekkostrawną kolację. Zobacz, jak łatwo i szybko się je przyrządza.
Carpaccio to danie wywodzące się z kuchni włoskiej, które pierwotnie oznaczało bardzo cienko pokrojone surowe mięso wołowe z oliwą i przyprawami. Aktualnie to pojęcie ma szersze znaczenie i używa się go do określenia potraw podanych w formie bardzo cieniutko pokrojonych składników, w tym warzyw i owoców. Przykładem jest ta lekka, świeża przystawka z cukinii lub kabaczka. Carpaccio z cukinii jest trochę mniej popularne niż carpaccio z buraków, ale również smaczne i godne polecenia. Zobacz, jak łatwo i szybko je zrobić.
Składniki na carpaccio z cukinii (lub kabaczka)
Składniki na 4 porcje:
- 2 średnie cukinie lub kabaczki,
- 3 łyżki oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia
- 1 łyżka soku z 1 cytryny
- sól i świeżo zmielony pieprz
- 1/4 szklanki rozdrobnionego sera parmezan
- 1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich
- 3 łyżki drobno pokrojonych listków bazylii (koperku lub natki pietruszki)
Przygotowanie carpaccio z cukinii
Cukinię umyj dokładnie i pokrój na bardzo cienkie plasterki (kabaczek wcześniej obierz, ponieważ ma często grubszą skórkę). Ułóż je na czterech talerzach w kręgach zachodzących na siebie (w kształcie ślimaka). Cienkie plastry skrop oliwą i sokiem z cytryny, dopraw solą i świeżo zmielonym pieprzem. Całość posyp startym parmezanem, posiekanymi orzechami włoskimi i listkami bazylii, a następnie od razu podawaj.
Z czym jeszcze podawać carpaccio z cukinii?
Przygotowując to proste danie, warto poeksperymentować z różnymi składnikami.
Carpaccio z cukinii znakomicie smakuje posypane pestkami granatu, serem feta, kiełkami, kaparami, suszonymi pomidorami. Aby dodać przekąsce pikanterii, posyp plasterki cukinii płatkami chili i dodaj świeżą rukolę. Zamiast orzechów możesz użyć różnych pestek (dyni, słonecznika), płatków migdałów, siemienia lnianego albo sezamu.
Carpaccio można podawać w wersji słodko-słonej. Zamiast parmezanu i orzechów posyp cukinię małymi kawałkami sera pleśniowego i połóż porcje konfitury owocowej lub polej miodem.
Przekąska może pełnić rolę sałatki podanej jako pierwsze danie lub jako dodatek do obiadu. Pasuje do dań z grilla i pieczonego drobiu. Bardzo ładnie prezentuje się jako samodzielna przystawka na zimno.
