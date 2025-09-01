To danie łączy w sobie prostotę i wyrazisty smak. Cukinia, choć delikatna w smaku, niemal chłonie aromaty masła i czosnku, dzięki czemu doskonale sprawdza się jako pomysł na szybką przekąskę. Możesz podać ją jako samodzielną "przegryzkę", dodatek do mięsa lub ryb, a także w formie lekkiej kolacji z chrupiącym pieczywem. Całość przygotujesz w kilkanaście minut, a efekt zaskoczy zarówno domowników, jak i gości.

Przepis na cukinię zapiekaną z masłem czosnkowym

Cukinia smakuje najlepiej podana od razu po upieczeniu, jeszcze ciepła. Możesz ją posypać świeżą natką pietruszki lub startym parmezanem dla dodatkowego aromatu i chrupkości. Możesz przekroić ją na pół i lekko naciąć albo wykorzystać grubsze plastry. W obu wariantach będzie smakować pysznie.

Składniki:

2 średnie cukinie,

3-4 łyżki masła,

2 ząbki czosnku,

sól i świeżo mielony pieprz,

opcjonalnie: zioła prowansalskie, natka pietruszki.

Sposób przygotowania:

Wariant 1: cukinię umyj, przekrój na pół i delikatnie ponacinaj miąższ ruchem "krzyżowym" - podobnie jak kiełbaskę na grilla. Wariant 2: cukinię umyj i pokrój w średnie talarki (ok. 2 cm grubości). Masło rozpuść w rondelku, dodaj przeciśnięty przez praskę czosnek oraz szczyptę soli i pieprzu. Możesz też dodać ulubione zioła. Cukinię ułóż na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia i posmaruj je równomiernie przygotowanym masłem czosnkowym. Piecz w piekarniku nagrzanym do 200 stopni przez około 15-20 minut, aż cukinia stanie się miękka, a brzegi lekko złociste i chrupiące.

Cukinię zapiekaną z masłem możesz przygotować także w formie talarków, fot. Adobe Stock, Robert Latawiec

Dodatki do cukinii z masłem czosnkowym

Powyższy przepis to swego rodzaju baza. Możesz uzupełnić ją o ulubione dodatki. Świetnie sprawdzi się np. odrobina żółtego sera startego na wierzchu. Możesz ułożyć na cukinii także świeże gałązki rozmarynu i przed pieczeniem polać bardzo niewielką ilością oliwy. Po wyjęciu udekoruj pomidorkami koktajlowymi. Takie połączenie to gotowy pomysł na szybką śródziemnomorską przekąskę.

Gotową, upieczoną cukinię możesz też podać z ziołowym sosie na bazie jogurtu, a tuż przed wyłożeniem jej na stół skropić niewielką ilością soku z cytryny. To z kolei doda lekko greckiego sznytu i będzie kojarzyć się ze smażonymi na głębokim tłuszczy owocami morza, które są popularne w Europie Południowej.

