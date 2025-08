Przygotowywanie przetworów ze świeżych warzyw to ważna tradycja polskiej kuchni. Ten przepis na sałatkę do słoików to jeden z wielu pomysłów na to, co zrobić z cukinii. Cukinia świetnie łączy się z innymi składnikami, dobrze znosi marynowanie i jest uniwersalna, dlatego świetnie nadaje się do przetworów. Ta z przepisu siostry Anastazji, cenionej za prostą i domową kuchnię, jest prosta i smaczna, nadaje się do jedzenia od razu, ale może być też przechowana w formie weków do zimy. Dowiedz się, jakich składników potrzebujesz, jak przygotować sałatkę i z czym ją podawać.

Składniki na kolorową sałatkę z cukinii siostry Anastazji

Aby sałatka się udała, wybierz młode, jędrne warzywa, bez śladów nadpsucia i pleśni, bez plamek i uszkodzeń. Pamiętaj, aby dokładnie je umyć przed przygotowaniem przetworów.

Składniki:

1 kg młodej cukinii,

pół kilograma kolorowej papryki,

pół kilograma zielonych ogórków,

5 średnich cebul,

1 marchew,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

2 ząbki czosnku,

oliwa.

Składniki na zalewę:

1 szklanka octu winnego 10%,

1 szklanka cukru,

2 łyżki soli.

Sposób przygotowania kolorowej sałatki z cukinią

Sposób przygotowania sałatki z cukinią według siostry Anastazji jest bardzo prosty i składa się z 4 etapów. Na początku należy przygotować warzywa, później zalewę, składniki połączyć i odstawić na 2 godziny, a następnie umieścić w słoikach i zapasteryzować. Oto dokładny przepis:

Przygotuj warzywa: Cukinie i ogórki umyj, obierz i poszatkuj. Paprykę umyj, usuń gniazda nasienne i pokrój w krążki. Cebulę i czosnek pokrój na małe kawałki. Marchewkę obierz i pokrój w cienkie plasterki. Wymieszaj składniki zalewy, podgrzej do rozpuszczenia cukru i po przestudzeniu połącz z warzywami. Dodaj natkę pietruszki. Odstaw w temperaturze pokojowej na 2 godziny. Po tym czasie przełóż sałatkę do czystych i wyparzonych słoików. Na wierzch wlej do każdego 1 łyżkę oliwy. Szczelnie zakręć czystymi pokrywkami i pasteryzuj w kąpieli wodnej 20 minut lub zrób pasteryzację w piekarniku.

Jeżeli chcesz mieć szybko zdrową warzywną sałatkę do obiadu, to dobra wiadomość jest taka, że tę z przepisu można jeść od razu, chociaż najlepsze jest następnego dnia po przegryzieniu się składników. Można również przełożyć ją do słoików i przechowywać nawet 6-12 miesięcy. Po otwarciu trzymaj w lodówce i zjedz w ciągu tygodnia.

Z czym podawać sałatkę?

Ta sałatka z cukinii ma domowy smak, dlatego jest polecana do klasycznego drugiego dania, różnego rodzaju mięs (np. kotletów, zrazów, grillowanych mięs) z ziemniakami gotowanymi lub pieczonymi. Można ją zastosować jako surówkę do obiadu. Jest tak smaczna, że nadaje się nawet jako samodzielna przekąska. Jej smak dobrze komponuje się z kaszą i gulaszem. Można dodać również do kanapek.

Sałatka z cukinii pasuje do wielu dań, szczególnie mięsnych, fot. Getty Images, zia_shusha

