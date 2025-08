Letnie dania w PRL-u nie były wyszukane, ale smaczne. Proste posiłki przygotowywano na bazie sezonowych składników i produktów kuchennych, które były pod ręką. W lipcu i sierpniu chętnie korzystano z tego, co urosło lub zebrano w ogródku. Zbiory wiśni i czereśni stanowiły okazję nie tylko do robienia przetworów, ale sprzyjały także przygotowywaniu lekkich obiadów i deserów, które podczas upałów smakowały najlepiej. Babcie często przyrządzały tę letnią zupę owocową, która najlepiej smakuje z „poduszeczkami” z kaszy manny.

Zupa wiśniowa z kaszką manną - składniki

Na zupę:

2 litry wody

500 g wiśni

1/3 szklanki cukru

2 łyżki soku z cytryny

Na poduszeczki z kaszy:

1/2 szklanka kaszy manny

400 ml mleka

2 łyżki cukru

1/2 łyżeczki cukru waniliowego

Jak zrobić zupę owocową z kaszką manną?

Przed przystąpieniem do gotowania zupy przygotuj poduszeczki z kaszy manny, która musi stężeć przed podaniem. Zagotuj mleko i dodaj kaszę manną wraz z cukrem oraz cukrem waniliowym. Gotuj do zgęstnienia, co jakiś czas mieszając. Gęstą kaszę przelej na duży, płaski półmisek i odstaw do stężenia.

W międzyczasie przygotuj zupę. Owoce umyj i osusz. Najlepiej je wydrylować. Przełóż je do garnka, zasyp cukrem, dodaj sok z cytryn i zalej wodą. Doprowadź do wrzenia i gotuj przez ok. 15 minut, do momentu aż owoce staną się miękkie, ale pozostaną w całości i nie będą się rozpadały. Wyłącz kuchenkę.

Stężałą kaszę pokrój nożem na małe romby. Rozlej zupę na talerze i do każdego dodaj poduszeczki z kaszki.

Zupa wiśniowa z kaszą manną to przysmak z PRL-u, fot. Adobe Stock, Ildi

Czym zastąpić wiśnie w zupie owocowej?

Letnią zupę owocową przygotujesz z dowolnych owoców sezonowych. Doskonale smakuje z wiśniami, ale świetnie sprawdzą się tu także czereśnie, jagody, maliny i truskawki. Jesienią wykorzystaj śliwki i jabłka — podkręcisz ich smak, dodając przyprawy o korzennych nutach, np. cynamon i goździki.

Poduszeczki z kaszy manny możesz zastąpić makaronem lub kaszą jaglaną. Zupę można zabielić, dodając śmietaną lub jogurt naturalny. Jeśli wolisz mniej rzadką konsystencję, zagęść zupę pod koniec gotowania, dodając 2 łyżki mąki ziemniaczanej rozrobionej w 1/2 szklanki zimnej wody. Skrobię możesz też zastąpić kisielem owocowym.

Zupa owocowa doskonale sprawdzi się jako letni, lekki obiad, ale może też stanowić zaskakujący deser, który u niektórych z pewnością przywoła wspomnienia z dzieciństwa.

