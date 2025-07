Zrobiłam deser uwielbiany w PRL-u. Jest szybki i tani, ale spodziewałam się innego smaku

Ten deser powstaje z prostych składników. Kisiel mleczny to deser popularny w PRL-u, przypominający budyń, ale lżejszy, delikatniejszy i z bardziej okrojonym składem. Wystarczy mleko, mąka ziemniaczana i odrobina cukru, by przywołać smak dzieciństwa... Sprawdź, jak go przygotować dzisiaj i jak urozmaicić jego smak dodatkami