Oranżada to legenda czasów PRL-u, namiastka luksusu i kultowy napój, który był rarytasem dla dzieci i dorosłych w latach 60., 70. czy 80. Musująca, kolorowa (zwykle czerwona, pomarańczowa lub biała), intensywnie słodka i sprzedawana w butelkach z kapslem (czasem w foliowych woreczkach). Chociaż niekoniecznie miała naturalny skład, to smakowała wybornie i nie mogło jej zabraknąć w czasie rodzinnych uroczystości.

Reklama

Oryginalną oranżadę dzisiaj można oglądać w niektórych muzeach PRL-u, a czasem nawet jej skosztować. W odświeżonej formie wraca do łask i rozbudza wspomnienia sprzed dekad. W sklepach znów pojawiły się napoje w szklanych butelkach, które wyglądają dokładnie jak te z minionych lat.

Na szczęście egzotyczne owoce i inne produkty spożywcze są dzisiaj na wyciągnięcie ręki, dlatego napój przypominający słynną oranżadę możesz zrobić w domu w bardzo prosty sposób. Co najważniejsze, jest w pełni naturalny i bez chemicznych dodatków.

Tradycyjna oranżada – prosty przepis

Niezapomniany smak dzieciństwa możesz przywołać dzięki domowej oranżadzie. Jak ją zrobić?

Składniki:

1 litr schłodzonej wody (gazowana lub niegazowana),

1 szklanka gorącej wody,

skórka pomarańczowa z 1 pomarańczy,

sok z 1 cytryny,

sok z 2 pomarańczy,

100 g cukru,

opcjonalnie (lód).

Przygotowanie:

Pomarańcze i cytryny dokładnie wyszoruj i sparz. Cukier rozpuść w 1 szklance gorącej wody i ostudź. Dodaj wodę gazowaną, wyciśnięty sok z pomarańczy i cytryny. Dodaj skórkę pomarańczową. Podawaj w butelkach lub wysokich szklankach, z lodem lub bez. Jeśli chcesz klarowną oranżadę, możesz napój przecedzić przez drobne sito lub gazę.

Jeżeli chcesz podkręcić kolor oranżady, aby bardziej przypominała tę z dawnych lat, dodaj barwnik spożywczy, np. pomarańczowy lub czerwony. Napój nie będzie już wtedy w pełni naturalny.

Jak zrobić kultową oranżadę bez cukru?

Nie da się ukryć, że oranżada miała sporą ilość cukru. Możesz ją zrobić również bez tego dodatku albo zastąpić zdrowym zamiennikiem cukru. Dobra wiadomość jest taka, że mamy dzisiaj wiele opcji do wyboru. Zdrowsze „słodziki” to m.in. stewia, erytrol oraz ksylitol. Dodaj wybrany z nich do napoju, a nadal będzie słodki, a przy tym znacznie mniej kaloryczny.

Jeżeli wolisz zamiast cukru miód lub syrop klonowy – również one znajdą tu zastosowanie, ale nie zapominaj, że mają sporo kalorii i szybko podnoszą glukozę. Nie są idealnym rozwiązaniem, choć apetycznym.

Czytaj także: