Domowa czekolada z tego proszku była hitem w PRL. Tak zrobisz ją bez grama cukru

Odkryj na nowo czekoladę popularną w czasach PRL, ale w lżejszej i zdrowszej wersji. Domowy przysmak z mleka w proszku bez cukru to ukłon w stronę tradycyjnych słodkości, ale bez nadmiaru kalorii. Dzięki zastąpieniu cukru zdrowszym składnikiem całość ma o 400 kcal mniej niż standardowy przepis. I to bez utraty smaku. Dodaj do domowej czekolady ulubione chrupiące składniki i rozkoszuj się jej kremową konsystencją. Zobacz, jak łatwo zrobić ją samemu.