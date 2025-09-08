Sezon na grzyby aż prosi się o wykorzystanie tych aromatycznych składników w kuchni. Niestety potrawy z grzybami potrafią być ciężkostrawne. Na szczęście istnieje lżejsza alternatywa — szybki farsz, który nadaje się zarówno do pierogów, jak i naleśników. Przygotujesz go z dodatkiem kaszy jaglanej.

Składniki na farsz z kaszy jaglanej i twarogu

Pierogi ruskie to uniwersalne danie, które często gości na naszych stołach. To tradycyjne nadzienie warto „podkręcić”, zastępując ziemniaki kaszą jaglaną, która zawiera cenny błonnik i inne składniki odżywcze. To wegetariańska alternatywa dla pierogów z mięsem i lżejszy zamiennik dla farszu na bazie grzybów. Do przygotowania takiego nadzienia przygotuj:

250 g twarogu,

100 g kaszy jaglanej,

1 cebulę,

1 ząbek czosnku,

masło,

sól i pieprz do smaku,

przyprawy: gałka muszkatołowa, cząber, kminek.

Przepis na lekki farsz do pierogów i naleśników

W pierwszej kolejności ugotuj kaszę jaglaną zgodnie z przepisem na opakowaniu — najczęściej wystarczy ok. 15 minut. Przed wrzuceniem do wrzątku koniecznie przepłucz ją pod bieżącą wodą, by zredukować goryczkę. Ugotowaną kaszę pozostaw do ostygnięcia. W międzyczasie obierz i drobno pokrój cebulę, a następnie przesmaż ją na maśle, aż stanie się złocista. Również odstaw do wystygnięcia.

Kostkę twarogu włóż do miski i wsyp przyprawy, sól oraz pieprz. Dodaj przestudzoną kaszę oraz cebulkę i wszystko dokładnie wymieszaj. Gotowy farsz rozkładaj na ciasto na pierogi. Może go także wykorzystać do przygotowania naleśników i krokietów.

Farsz do pierogów z kaszą jaglaną i twarogiem, fot. Adobe Stock, ksenija1803z

Czym zastąpić kaszę jaglaną w farszu?

Kaszę jaglaną można w nadzieniu zastąpić innymi rodzajami kaszy. Przykładowo kasza gryczana nada farszowi lekko orzechowy posmak, natomiast kasza jęczmienna pozwoli uzyskać bardziej subtelny aromat.

Farsz z kaszą jaglaną i twarogiem można także przygotować na słodko. W takiej wersji zrezygnuj z cebuli i zastąp przyprawy cukrem waniliowym. Gotowe pierogi lub naleśniki podawaj ze śmietaną i cukrem, a w wersji wytrawnej — z okrasą z boczku lub prażoną cebulką i szczypiorkiem.

