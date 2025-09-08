Ten błyskawiczny farsz daję do pierogów i naleśników. Jest o niebo lżejszy niż z grzybami
Farsz do pierogów lub naleśników nie musi być nudny i ciężkostrawny. Szybko przygotujesz jego lekką i smaczną wersję, jeśli dodasz twaróg oraz kaszę jaglaną. Sprawdź, jak to zrobić.
Sezon na grzyby aż prosi się o wykorzystanie tych aromatycznych składników w kuchni. Niestety potrawy z grzybami potrafią być ciężkostrawne. Na szczęście istnieje lżejsza alternatywa — szybki farsz, który nadaje się zarówno do pierogów, jak i naleśników. Przygotujesz go z dodatkiem kaszy jaglanej.
Składniki na farsz z kaszy jaglanej i twarogu
Pierogi ruskie to uniwersalne danie, które często gości na naszych stołach. To tradycyjne nadzienie warto „podkręcić”, zastępując ziemniaki kaszą jaglaną, która zawiera cenny błonnik i inne składniki odżywcze. To wegetariańska alternatywa dla pierogów z mięsem i lżejszy zamiennik dla farszu na bazie grzybów. Do przygotowania takiego nadzienia przygotuj:
- 250 g twarogu,
- 100 g kaszy jaglanej,
- 1 cebulę,
- 1 ząbek czosnku,
- masło,
- sól i pieprz do smaku,
- przyprawy: gałka muszkatołowa, cząber, kminek.
Przepis na lekki farsz do pierogów i naleśników
W pierwszej kolejności ugotuj kaszę jaglaną zgodnie z przepisem na opakowaniu — najczęściej wystarczy ok. 15 minut. Przed wrzuceniem do wrzątku koniecznie przepłucz ją pod bieżącą wodą, by zredukować goryczkę. Ugotowaną kaszę pozostaw do ostygnięcia. W międzyczasie obierz i drobno pokrój cebulę, a następnie przesmaż ją na maśle, aż stanie się złocista. Również odstaw do wystygnięcia.
Kostkę twarogu włóż do miski i wsyp przyprawy, sól oraz pieprz. Dodaj przestudzoną kaszę oraz cebulkę i wszystko dokładnie wymieszaj. Gotowy farsz rozkładaj na ciasto na pierogi. Może go także wykorzystać do przygotowania naleśników i krokietów.
Czym zastąpić kaszę jaglaną w farszu?
Kaszę jaglaną można w nadzieniu zastąpić innymi rodzajami kaszy. Przykładowo kasza gryczana nada farszowi lekko orzechowy posmak, natomiast kasza jęczmienna pozwoli uzyskać bardziej subtelny aromat.
Farsz z kaszą jaglaną i twarogiem można także przygotować na słodko. W takiej wersji zrezygnuj z cebuli i zastąp przyprawy cukrem waniliowym. Gotowe pierogi lub naleśniki podawaj ze śmietaną i cukrem, a w wersji wytrawnej — z okrasą z boczku lub prażoną cebulką i szczypiorkiem.
Czytaj także:
- Te złociste naleśniki smakują jak obiad w najlepszej karczmie. Do farszu dodaj 1 wyjątkowy składnik
- Najlepszy keto-farsz do naleśników robię w 15 minut. Jest szybko, smacznie i niedrogo
- Robię te wyjątkowe placki ziemniaczane na piątkowe obiady. Moim sekretem jest farsz