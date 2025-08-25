Naleśniki mają to do siebie, że można je podawać na dziesiątki sposobów: na słodko, na słono, z farszem, w panierce, z przeróżnymi dodatkami. To proste danie świetnie komponuje się również w wersji wytrawnej z dodatkiem leśnych grzybów. Gdy mamy sezon na te cuda z lasu, warto przyrządzić na obiad takie właśnie krokiety z grzybowym aromatycznym farszem.

Reklama

Jakie grzyby są najlepsze do nadziewania naleśników?

Farsz do naleśników przyjmie różne rodzaje grzybów, zarówno leśnych jak i hodowlanych. Najbardziej popularnym nadzieniem, które można zrobić przez cały rok, jest farsz pieczarkowy, ale to nie to samo co borowiki, podgrzybki czy koźlarze. Wspaniale sprawdzi się w tym przypadku połączenie różnych grzybów leśnych.

Do przyrządzenia tego dania można wykorzystać również kurki. Są delikatne, dlatego warto je dobrze doprawić i pamiętać, że gotowane zbyt długo stają się łykowate. Sprawdzą się też boczniaki, które konsystencją i smakiem przypominają pieczarki.

Najlepsze będą grzyby świeże. Ale do farszu można też spokojnie wykorzystać grzyby mrożone i suszone. Niezbyt dobrym pomysłem jest użycie w przepisie maślaków. Mają one sporo wody i farsz z ich udziałem nie powala na kolana.

Składniki na naleśniki z grzybami

Składniki na farsz do naleśników:

600 g świeżych grzybów leśnych (albo 200 g suszonych grzybów)

1 średnia cebula

30 g masła

40 g bułki tartej

sól i pieprz do smaku

Składniki na naleśniki:

200 g mąki

250 ml mleka

250 ml wody

2 jajka sól

olej do smażenia

kilka łyżek bułki tartej do panierowania naleśników

Świeże okazy możesz zastąpić w tym przepisie grzybami suszonymi. W takim przypadku trzeba je wcześniej namoczyć (zalej ciepłą wodą i odstaw na kilka godzin, najlepiej na noc), a następnie ugotować (aż będą miękkie) i poszatkować. Możesz ewentualnie wymieszać ze sobą grzyby świeże i suszone – taki farsz też będzie bardzo smaczny.

Sposób przygotowania naleśników z grzybami

Zacznij od przygotowania farszu. Grzyby opłucz, oczyść, odetnij końcówki, poszatkuj i ugotuj w małej ilości wody do czasu, aż staną się miękkie. Następnie je odcedź i odparuj. Cebulę zeszklij na maśle na złocisty kolor i dodaj do grzybów. Do farszu wsyp również 2 łyżki bułki tartej, sól, pieprz i dokładnie wymieszaj. Odstaw na bok.

Teraz czas na przygotowanie ciasta naleśnikowego: żółtka wymieszaj z mlekiem, wodą i częścią mąki (ciasto powinno mieć konsystencję gęstej śmietany). Ubij pianę z białek, dodaj do ciasta i lekko wymieszaj. Wsyp resztę mąki i sól. Wymieszaj.

Teraz kolej na smażenie naleśników. Rozgrzej patelnię, umieść na niej niewielką ilość tłuszczu (może być olej). Nałóż porcję ciasta łyżką wazową i, poruszając uniesioną patelnią, rozlej ciasto po jej dnie tak, aby naleśniki wyszły cienkie. Gdy ciasto się zetnie, odwróć naleśnik łopatką na drugą stronę. Następnie odłóż go na talerz i analogicznie smaż kolejne. Zostaw 4 łyżki ciast naleśnikowego, bo będą ci później potrzebne. Usmażone naleśniki możesz przykryć ściereczką, aby nie wysychały.

Każdy naleśnik posmaruj farszem i zawijaj w rulon. Następnie zanurz w cieście naleśnikowym, obtocz w bułce tartej i smaż z obu stron na rozgrzanym tłuszczu, na złocisto.

Naleśniki z grzybami leśnymi, fot. Adobe Stock, Sheviakova

Z czym podawać te naleśniki?

Naleśniki z farszem grzybowym obłędnie smakują nawet bez dodatków. Ale jeśli chcesz, to możesz je podawać do barszczu, zupy pomidorowej, grzybowej lub innych zup, a także z dodatkiem surówki i ulubionego sosu, np. jogurtowego z koperkiem.

Czytaj także: