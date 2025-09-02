Dieta keto wymaga dobrego balansu między tłuszczem, białkiem i minimalną ilością węglowodanów. W praktyce oznacza to wybór takich produktów, które są sycące, odżywcze i jednocześnie nie podbijają poziomu glukozy we krwi. Szpinak, ser i boczek to zestaw, który doskonale wpisuje się w te zasady. Dostarczają cennych składników mineralnych, wysokiej jakości białka i zdrowych tłuszczów, a przy tym oferują naprawdę satysfakcjonujący smak. Co ważne, farsz z tych składników można przygotować błyskawicznie – całość zajmuje około 15 minut i nie wymaga żadnych umiejętności kulinarnych. Wystarczy patelnia i kilka podstawowych produktów. Tak przygotowany farsz oczywiście trzeba włożyć do keto naleśników, które można następnie zapiec w piekarniku albo obsmażyć na patelni. Wtedy aromatyczny środek zostanie okraszony chrupiącym wierzchem.

Reklama

Dlaczego warto przygotować ten farsz

Połączenie szpinaku, tłustego twarogu i boczku to nie tylko ciekawy smak, ale też konkretne korzyści żywieniowe. Szpinak jest źródłem błonnika, potasu, magnezu i witaminy K, a przy tym zawiera bardzo mało węglowodanów. Boczek dostarcza energii i nasyconych tłuszczów, które na diecie keto są podstawowym paliwem, a biały ser zapewnia solidną dawkę białka i wapnia. Dzięki temu farsz jest niezwykle sycący – już 2-3 naleśniki z tym nadzieniem stanowią wartościowy posiłek.

Dodatkowym atutem jest niska zawartość węglowodanów netto. Cała porcja farszu, przygotowana z podanych składników, zawiera około 16 g węglowodanów netto. Rozkłada się to w praktyce następująco:

cała porcja farszu – ok. 16 g,

w 1 z 6 naleśników – ok. 2,7 g,

w 1 z 8 naleśników – ok. 2,0 g.

To bardzo mało, szczególnie biorąc pod uwagę, że standardowa dieta ketogeniczna zakłada dzienny limit 25-30 g węglowodanów. Oznacza to, że nawet kilka naleśników z tym farszem nie zaburzy bilansu makroskładników i nie wytrąci organizmu ze stanu ketozy.

Przepis na keto farsz do naleśników

Tego typu farsz świetnie sprawdzi się także jako baza do innych dań. Można nim nadziać pieczarki, cukinię czy paprykę i zapiec w piekarniku, użyć jako dodatek do omletu. To uniwersalne rozwiązanie, które pozwala w prosty sposób urozmaicić jadłospis o niskiej zawartości węglowodanów. Dlatego zachowaj ten przepis na później i korzystaj z niego, kiedy ci wygodnie.

Składniki:

400 g świeżego lub mrożonego szpinaku,

250 g tłustego białego sera,

200 g boczku wędzonego lub surowego, pokrojonego w kostkę,

2 ząbki czosnku,

2 łyżki masła klarowanego,

sól, pieprz czarny mielony do smaku,

szczypta gałki muszkatołowej.

Sposób przygotowania:

Boczek podsmaż na patelni, aż wytopi się tłuszcz i kawałki będą lekko chrupiące. Dodaj masło klarowane oraz przeciśnięty przez praskę czosnek, krótko podsmaż, by wydobyć aromat. Dorzuć szpinak (jeśli mrożony – wcześniej rozmroź i dobrze odciśnij z nadmiaru wody). Smaż kilka minut, aż nadmiar płynu odparuje. Zdejmij patelnię z ognia, dodaj biały ser i dokładnie wymieszaj widelcem, rozdrabniając ser, aż powstanie jednolita masa. Dopraw farsz solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Nałóż farsz do keto naleśników i zapiecz lub obsmaż je przed podaniem.

Tak przygotowany farsz to przykład prostego i elastycznego dania, które można dopasować do własnych preferencji smakowych. Dodanie odrobiny ostrej papryki, suszonych pomidorów czy świeżych ziół nada mu zupełnie nowy charakter, nie zwiększając znacząco ilości węglowodanów. Dzięki temu sprawdzi się zarówno jako szybki posiłek w tygodniu, jak i danie podane na ciepło podczas spotkania z bliskimi.

Zapiecz lub obsmaż nadziane naleśniki, będą jeszcze lepsze, fot. Adobe Stock, tycoon101

Czytaj także: