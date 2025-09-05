Robię te wyjątkowe placki ziemniaczane na piątkowe obiady. Moim sekretem jest farsz
Chrupiące na zewnątrz, miękkie w środku, a w dodatku z aromatycznym serowym farszem, który przyjemnie się ciągnie – te placki ziemniaczane to pomysł na piątkowy obiad, który zadowoli całą rodzinę. Do tego prosty sos przygotowany w kilka minut i masz pełne, sycące danie.
Placki ziemniaczane to nie nowość w polskiej kuchni, ale w tej wersji zyskują zupełnie nowy charakter. Dodatek aromatycznego, serowego nadzienia sprawia, że są sycące i wyjątkowo apetyczne. To danie, które świetnie sprawdzi się na bezmięsny obiad – jest proste w przygotowaniu, a jednocześnie przepyszne.
Przepis na niezwykłe placki ziemniaczane
Ten przepis pozwala na przygotowanie 8 porcji i zajmuje ok. godzinę, jeśli ziemniaki musisz dopiero ugotować. Jednak jeśli ugotujesz je dzień wcześniej, znacznie skrócisz czas przygotowania. Placki ziemniaczane wychodzą chrupiące z rozciągliwym serowym, aromatycznym nadzieniem.
Składniki:
- 800 g ziemniaków,
- 150 g mąki pszennej,
- 150 g sera żółtego (ja używam cheddara),
- spora szczypta soli,
- 1 łyżeczka czarnego mielonego pieprzu,
- 1 łyżeczka czosnku w proszku,
- 1 łyżeczka rozmarynu,
- olej roślinny do smarowania rąk i patelni.
Sposób przygotowania:
- Ugotuj umyte ale nieobrane ziemniaki. Następnie przełóż je do zimnej wody. Obierz ziemniaki i zetrzyj na tarce.
- Do startych ziemniaków dodaj sól, czarny pieprz i czosnek w proszku, a następnie wszystko wymieszaj rękami. Stopniowo dodawaj mąkę i wyrabiaj ciasto.
- Pokrój ser na dość drobne kawałki i wymieszaj z rozmarynem.
- Posmaruj ręce odrobiną oleju. Weź kawałek ciasta, uformuj kulkę, zrób w niej dołek, a do środka włóż łyżeczkę przyprawionego sera. Następnie zroluj ciasto w kulkę, aby zamknąć ser w środku i spłaszcz.
- Smaż placki ziemniaczane na patelni posmarowanej olejem roślinnym (na średnim lub niedużym ogniu), aż będą złocistobrązowe z obu stron.
Placki z nadzieniem serowym pysznie smakują z sosami
Placki smakują najlepiej na gorąco, kiedy ser w środku jest jeszcze miękki i ciągnący. Możesz podać je z prostymi dodatkami, które podkreślą ich smak i nie zdominują farszu. Oto trzy szybkie sosy, które zrobisz w kilka minut:
- Sos jogurtowo-ziołowy: gęsty jogurt naturalny wymieszaj z posiekanym koperkiem, odrobiną soku z cytryny, solą i pieprzem.
- Sos pomidorowo-paprykowy: podsmaż na oliwie przeciśnięty ząbek czosnku, dodaj passatę pomidorową, szczyptę wędzonej papryki i gotuj 5 minut.
- Sos czosnkowy na kefirze: kefir wymieszaj z drobno posiekanym czosnkiem i szczypiorkiem, dopraw solą i pieprzem.
Tak przygotowane placki możesz serwować zarówno jako samodzielne danie, jak i w towarzystwie świeżej sałaty czy lekkiej surówki.
