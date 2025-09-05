Placki ziemniaczane to nie nowość w polskiej kuchni, ale w tej wersji zyskują zupełnie nowy charakter. Dodatek aromatycznego, serowego nadzienia sprawia, że są sycące i wyjątkowo apetyczne. To danie, które świetnie sprawdzi się na bezmięsny obiad – jest proste w przygotowaniu, a jednocześnie przepyszne.

Przepis na niezwykłe placki ziemniaczane

Ten przepis pozwala na przygotowanie 8 porcji i zajmuje ok. godzinę, jeśli ziemniaki musisz dopiero ugotować. Jednak jeśli ugotujesz je dzień wcześniej, znacznie skrócisz czas przygotowania. Placki ziemniaczane wychodzą chrupiące z rozciągliwym serowym, aromatycznym nadzieniem.

Składniki:

800 g ziemniaków,

150 g mąki pszennej,

150 g sera żółtego (ja używam cheddara),

spora szczypta soli,

1 łyżeczka czarnego mielonego pieprzu,

1 łyżeczka czosnku w proszku,

1 łyżeczka rozmarynu,

olej roślinny do smarowania rąk i patelni.

Sposób przygotowania:

Ugotuj umyte ale nieobrane ziemniaki. Następnie przełóż je do zimnej wody. Obierz ziemniaki i zetrzyj na tarce. Do startych ziemniaków dodaj sól, czarny pieprz i czosnek w proszku, a następnie wszystko wymieszaj rękami. Stopniowo dodawaj mąkę i wyrabiaj ciasto. Pokrój ser na dość drobne kawałki i wymieszaj z rozmarynem. Posmaruj ręce odrobiną oleju. Weź kawałek ciasta, uformuj kulkę, zrób w niej dołek, a do środka włóż łyżeczkę przyprawionego sera. Następnie zroluj ciasto w kulkę, aby zamknąć ser w środku i spłaszcz. Smaż placki ziemniaczane na patelni posmarowanej olejem roślinnym (na średnim lub niedużym ogniu), aż będą złocistobrązowe z obu stron.

Placki z nadzieniem serowym pysznie smakują z sosami

Placki smakują najlepiej na gorąco, kiedy ser w środku jest jeszcze miękki i ciągnący. Możesz podać je z prostymi dodatkami, które podkreślą ich smak i nie zdominują farszu. Oto trzy szybkie sosy, które zrobisz w kilka minut:

Sos jogurtowo-ziołowy : gęsty jogurt naturalny wymieszaj z posiekanym koperkiem, odrobiną soku z cytryny, solą i pieprzem.

: gęsty jogurt naturalny wymieszaj z posiekanym koperkiem, odrobiną soku z cytryny, solą i pieprzem. Sos pomidorowo-paprykowy : podsmaż na oliwie przeciśnięty ząbek czosnku, dodaj passatę pomidorową, szczyptę wędzonej papryki i gotuj 5 minut.

: podsmaż na oliwie przeciśnięty ząbek czosnku, dodaj passatę pomidorową, szczyptę wędzonej papryki i gotuj 5 minut. Sos czosnkowy na kefirze: kefir wymieszaj z drobno posiekanym czosnkiem i szczypiorkiem, dopraw solą i pieprzem.

Tak przygotowane placki możesz serwować zarówno jako samodzielne danie, jak i w towarzystwie świeżej sałaty czy lekkiej surówki.

Podawaj placki ziemniaczane z serowym nadzieniem z sosem, fot. Adobe Stock, tbralnina

