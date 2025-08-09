Placki z cukinii to jedno z popularnych dań obiadowych. Zwłaszcza latem, kiedy trwa sezon na świeże warzywa. Coraz chętniej sięgamy też po marchew, z której również można zrobić smaczne placki. Chociaż mniej znane, placki z marchewki często okazują się nawet lepsze niż te z cukinii – są bardziej chrupiące ze względu na mniejszą zawartość wody w warzywie, a do tego ujmują żywym pomarańczowym kolorem i delikatną słodyczą. Jeżeli dodasz do nich trochę mąki ziemniaczanej, będą jeszcze bardziej chrupiące i nie rozpadną się na patelni.

Składniki na chrupiące placki z marchewki

Składniki na ok. 8 małych placków:

3 marchewki,

1 jajko,

3 łyżki mąki pszennej,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

2-3 łyżki tartego parmezanu,

sól i pieprz do smaku.

Marchew ma bardziej dominujący smak niż np. cukinia, dlatego placki przypadną ci do gustu, jeśli lubisz to warzywo. Możesz tę intensywność nieco złagodzić, dodając do przepisu 2 starte i odsączone ziemniaki. Jeśli oczekujesz bardziej wyrazistego smaku, wykorzystaj startą cebulę lub odrobinę czosnku. Do ciasta na placki dodaj przyprawy, takie jak oregano lub tymianek, a nadasz im ziołowego aromatu.

Jak zrobić placki z marchewki?

Przygotowanie chrupiących placków zacznij od starcia czystych i obranych marchewek na tarce o dużych oczkach (jedną zetrzyj na małych oczkach, żeby zagęścić całość). Jeśli puści dużo soków, lekko odciśnij marchew z nadmiaru wody, ale nie za mocno.

Dodaj pozostałe składniki, czyli obie mąki, starty ser, jajko, solidną szczyptę soli i pieprzu. Wymieszaj dokładnie całość, żeby nie było grudek. Jeśli masa jest za rzadka, dosyp trochę mąki.

Placki smaż na mocno rozgrzanym oleju na średnim ogniu, aż staną się złociste. Nie przykrywaj patelni pokrywką. Smaż je z obu stron. Następnie wyłóż na ręcznik papierowy i odsącz z nadmiaru oleju.

Placki możesz jeść bez żadnych dodatków, z kleksem kwaśnej śmietany lub sosem czosnkowym.

Jeżeli nie chcesz smażyć placków, możesz je upiec w piekarniku. Ułóż porcje na blasze do pieczenia pokrytej natłuszczonym papierem pergaminowym i piecz w temperaturze 180-190°C (bez termoobiegu) przez ok. 20 minut lub dotąd, aż się zarumienią.

Placki z marchewki są chrupiące i słodkie, fot. Getty Images, tomertu

Z jakich warzyw można zrobić chrupiące placki?

Najbardziej znane są oczywiście klasyczne placki ziemniaczane. Trochę mniej popularne, chociaż coraz chętniej jadane, są wspomniane na początku placki z cukinii. Doczekały się one różnych odsłon, jak np. placki z cukinii z kaszą manną, z dodatkiem papryki albo startego sera.

Lista warzyw, z których możesz zrobić podobne danie, na tym się nie kończy. Gdy nie masz pomysłu na obiad, skorzystaj z przepisu na placki z kabaczka. Do smażenia w tej formie nadają się też buraki, seler, korzeń pietruszki oraz kalarepa.

