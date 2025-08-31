Przełom lata i jesieni to szczyt sezonu na brzoskwinie. Te soczyste owoce obłędnie smakują i są niezwykle zdrowe, a ich słodki aromat z kwaskowatym akcentem to podstawa wielu dań. Warto wykorzystać ich walory w kuchni i jeść je nie tylko na surowo. Doskonale sprawdzą się jako dodatek do deserów, a także słodkich dań obiadowych. Placki z brzoskwiniami to doskonała alternatywa dla tradycyjnych racuchów z jabłkami. Dodaj ricottę, a będą pulchne jak marzenie.

Reklama

Składniki na pulchne placki z brzoskwiniami

Przygotowanie puszystych placuszków z brzoskwiniami jest proste. Potrzebne będą następujące składniki:

1 brzoskwinia

150 g mąki pszennej

1 jajko

100 g ricotty

1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki cukru

Kilka kropli ekstraktu waniliowego

szczypta soli

Jak przygotować placki z brzoskwiniami z ricottą?

W pierwszej kolejności przygotuj ciasto na placki. Do miski dodaj mokre składniki - ricottę wymieszaj z jajkiem i ekstraktem waniliowym, a następnie dodaj suche produkty. Mąki nie musisz przesiewać przez sitko, jednak warto to zrobić, by placki były bardziej pulchne. Proszek do pieczenia zmieszaj z mąką, jednak możesz w ogóle pominąć ten składnik — wtedy placki będą mniej puszyste.

Brzoskwinię umyj, osusz ręcznikiem i pokrój na półplasterki o średniej grubości (ok. 5 mm). Rozgrzej patelnię i rozpuść na niej odrobinę masła z kilkoma kropami oleju. W równych odstępach wlej po dużej łyżce ciasta, a na tak uformowane placki ułóż po 2 plasterki brzoskwini. Zalej je kolejną łyżką ciasta i gdy spód się podsmaży, obracaj placki.

Jeśli zależy ci na bardziej skarmelizowanych brzoskwiniach, możesz zacząć od wyłożenia na patelnię plasterków owoców, a następnie zalewaj je ciastem, formując placki. Gotowe układaj na talerzu. Podawaj posypane cukrem pudrem lub z plasterkami świeżej brzoskwini.

Placki z brzoskwiniami z ricottą są puszyste, fot. Adobe Stock, zoryanchik

Czym zastąpić ricottę w przepisie na placki?

Jeśli nie masz pod ręką ricotty, nic nie szkodzi. Możesz ją zastąpić gęstym jogurtem greckim lub naturalnym, kefirem (będą wtedy nieco bardziej kwaśne), a nawet kwaśną śmietaną lub serkiem wiejskim. Fit placki z serka wiejskiego przygotujesz także bez mąki.

Proszek do pieczenia możesz zastąpić sodą oczyszczoną, a zamiast ekstraktu waniliowego możesz dodać łyżeczkę cukru waniliowego — najlepiej z prawdziwą wanilią.

Placki z brzoskwiniami idealnie nadają się na deser, a także na słodkie danie obiadowe. Masz ochotę na placuszki z innymi sezonowymi owocami? Sprawdź, jak zrobić fit placki z jabłkami lub racuszki ze śliwkami.

Czytaj także: