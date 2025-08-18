Kotlety jajeczne to smak, który wielu osobom przywoła wspomnienia z dzieciństwa. W czasach PRL-u, gdy mięso było trudno dostępne, ta bezmięsna przekąska gościła na stołach wyjątkowo często. Dziś wraca do łask, a z dodatkiem aromatycznych grzybów leśnych zyskuje zupełnie nowy charakter. To propozycja idealna na obiad, lunch czy kolację - sycąca, pełna smaku i niezwykle prosta do przygotowania.

Reklama

Przepis na kotlety jajeczne z leśnymi grzybami

Kotlety jajeczne to świetna alternatywa dla mięsa. Są niedrogie, sycące i szybkie w przygotowaniu. Jajka dostarczają pełnowartościowego białka, a w połączeniu z grzybami leśnymi stają się prawdziwą bombą smakową.

Składniki:

6 jajek ugotowanych na twardo,

2 surowe jajka,

200 g grzybów leśnych,

cebula,

2-3 łyżki bułki tartej + dodatkowa do obtoczenia,

2 łyżki posiekanej natki pietruszki,

sól i pieprz do smaku,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Ugotowane jajka obierz i drobno posiekaj lub zetrzyj na tarce. Grzyby umyj, pokrój na kawałki, a cebulę w kostkę lub piórka. Cebulę podsmaż na złoto i dodaj do niej grzyby, a potem smaż całość kilka minut. Połącz masę jajeczną z grzybami, pietruszką, bułką tartą i dopraw przyprawami. Wbij do środka surowe jajka i wymieszaj, aż składniki się połączą. Formuj niewielkie kotleciki, obtaczaj je w bułce tartej i smaż na złoty kolor.

Kotlety jajeczne to idealna propozycja na jesienny obiad lub kolację, fot. Adobe Stock, kostrez

Z czym podawać kotlety jajeczne?

Kotlety jajeczne najlepiej smakują na ciepło, podane z ziemniakami i klasyczną surówką z kiszonej kapusty lub świeżych warzyw – w takiej odsłonie mogą zastąpić tradycyjne danie obiadowe. Sprawdzą się jednak nie tylko na talerzu.

Mogą być także świetnym dodatkiem do kanapek - w bułce z sosem czosnkowym, jogurtowym albo chrzanowym stają się sycącą, a jednocześnie lekką przekąską na wynos. Możesz zabrać je jako lunch do pracy lub szkoły. Dzięki lekko grzybowemu aromatowi pasują również jako dodatek do kasz. Można je też serwować z pieczonymi warzywami albo lekką sałatką - wtedy tworzą pełnowartościowy, jesienny posiłek, idealny zarówno na co dzień, jak i na rodzinne spotkania.

Czytaj także: