Ta bezmięsna przekąska była hitem PRL-u. Dziś wraca w odświeżonej wersji i 1 ciekawym dodatkiem
Kotlety jajeczne to proste, a jednocześnie wyjątkowo aromatyczne danie. Delikatne, puszyste w środku i chrupiące z wierzchu, świetnie sprawdzają się zarówno jako obiad, jak i szybka przekąska. To dowód na to, że kuchnia wege wcale nie musi być nudna - wystarczy jeden ciekawy dodatek, by nadać klasyce nowego charakteru.
Kotlety jajeczne to smak, który wielu osobom przywoła wspomnienia z dzieciństwa. W czasach PRL-u, gdy mięso było trudno dostępne, ta bezmięsna przekąska gościła na stołach wyjątkowo często. Dziś wraca do łask, a z dodatkiem aromatycznych grzybów leśnych zyskuje zupełnie nowy charakter. To propozycja idealna na obiad, lunch czy kolację - sycąca, pełna smaku i niezwykle prosta do przygotowania.
Przepis na kotlety jajeczne z leśnymi grzybami
Kotlety jajeczne to świetna alternatywa dla mięsa. Są niedrogie, sycące i szybkie w przygotowaniu. Jajka dostarczają pełnowartościowego białka, a w połączeniu z grzybami leśnymi stają się prawdziwą bombą smakową.
Składniki:
- 6 jajek ugotowanych na twardo,
- 2 surowe jajka,
- 200 g grzybów leśnych,
- cebula,
- 2-3 łyżki bułki tartej + dodatkowa do obtoczenia,
- 2 łyżki posiekanej natki pietruszki,
- sól i pieprz do smaku,
- olej do smażenia.
Sposób przygotowania:
- Ugotowane jajka obierz i drobno posiekaj lub zetrzyj na tarce. Grzyby umyj, pokrój na kawałki, a cebulę w kostkę lub piórka.
- Cebulę podsmaż na złoto i dodaj do niej grzyby, a potem smaż całość kilka minut.
- Połącz masę jajeczną z grzybami, pietruszką, bułką tartą i dopraw przyprawami.
- Wbij do środka surowe jajka i wymieszaj, aż składniki się połączą.
- Formuj niewielkie kotleciki, obtaczaj je w bułce tartej i smaż na złoty kolor.
Z czym podawać kotlety jajeczne?
Kotlety jajeczne najlepiej smakują na ciepło, podane z ziemniakami i klasyczną surówką z kiszonej kapusty lub świeżych warzyw – w takiej odsłonie mogą zastąpić tradycyjne danie obiadowe. Sprawdzą się jednak nie tylko na talerzu.
Mogą być także świetnym dodatkiem do kanapek - w bułce z sosem czosnkowym, jogurtowym albo chrzanowym stają się sycącą, a jednocześnie lekką przekąską na wynos. Możesz zabrać je jako lunch do pracy lub szkoły. Dzięki lekko grzybowemu aromatowi pasują również jako dodatek do kasz. Można je też serwować z pieczonymi warzywami albo lekką sałatką - wtedy tworzą pełnowartościowy, jesienny posiłek, idealny zarówno na co dzień, jak i na rodzinne spotkania.
Czytaj także:
- Kotlety z kabaczka pokochają nawet mięsożercy. Możesz je zrobić na kilka sposobów
- Te placki obłędnie chrupią, dzięki 1 składnikowi. Są lepsze niż z cukinii
- Te placki są lepsze niż z cukinii i cudownie chrupią. Z tym 1 składnikiem zawsze się udają