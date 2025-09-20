Zwykłe schabowe szybko się nudzą, dlatego urozmaicam to danie, sięgając po aromatyczne dodatki. Dobrą alternatywą dla tradycyjnego obiadu są kotlety z sosem paprykowym, ale ostatnio moja rodzina pokochała kurczaka po parmeńsku. Tu również główną rolę odgrywa sos, ale ten jest obłędnie pomidorowy. Do tego zapieczony ser i można się zakochać.

Pomysł na kurczaka po parmeńsku

Chociaż nazwa „kurczak po parmeńsku” wskazuje na włoskie pochodzenie tego dania, przepis narodził się w Ameryce. Skojarzenia z kuchnią słonecznej Italii są jednak jak najbardziej na miejscu, bo za powstaniem tej receptury stoją potomkowie włoskich emigrantów. Amerykańska nazwa tego dania, która w oryginale brzmi „chicken parmigiana” (w skrócie: „chicken parm”) nawiązuje zresztą do tradycyjnej włoskiej parmigiany, czyli zapiekanki składającej się ze smażonych plastrów bakłażana w pomidorowym sosie.

Kurczak po parmeńsku ma z parmigianą wiele wspólnego. Tu również niezbędnym składnikiem jest aromatyczny sos na bazie pomidorów, ale podstawą dania są kotlety z piersi kurczaka. Smażone jak tradycyjne schabowe są następnie zapiekane z sosem i serem. W oryginale tak przygotowanego kurczaka podaje się z makaronem spaghetti i dodatkową porcją sosu, ale takie kotlety będą też świetnie smakowały z ryżem czy pieczonymi ziemniakami, a nawet pieczywem.

Składniki na kotlety z kurczaka po parmeńsku

Na kotlety:

2 filety z piersi z kurczaka

1 jajko

mąka

bułka tarta

sól i pieprz

Na sos:

1 kg pomidorów lub 1 puszka pomidorów krojonych lub passata pomidorowa (ok. 500 ml)

2 ząbki czosnku

1 cebula

oliwa z oliwek

przyprawy: bazylia, rozmaryn, oregano

sól i pieprz

Dodatkowo: garść startej mozzarelli i parmezanu

Kurczak po parmeńsku to nowy pomysł na kotlety, fot. Adobe Stock, Kirk LaSalle

Kurcza po parmeńsku — sposób przygotowania

Zrób sos pomidorowy. Natnij skórkę pomidorów i sparz je wrzątkiem, a następnie obierz ze skórki i pokrój. Posiekaj czosnek i cebulę, zeszklij na oliwie i dodaj pomidory (pokrojone, z puszki lub passatę) oraz przyprawy. Gotuj sos na małym ogniu przez ok. 30 minut. W międzyczasie przygotuj kotlety. Nie musisz tego robić bezpośrednio przed zapiekaniem, możesz też przygotować je wcześniej. Rozbij filety z kurczaka tłuczkiem, dopraw i panieruj kolejno w mące, jajku oraz bułce tartej. Kotlety smaż na złoto na rozgrzanym oleju roślinnym. Odsącz z tłuszczu i odłóż. Na dnie naczynia żaroodpornego rozprowadź część sosu. Układaj na nim usmażone kotlety i na każdym kładź jeszcze po dużej łyżce sosu. Wierzch posyp startym serem. Całość zapiekaj przez ok. 15-20 minut w piekarniku nagrzanym do 190 stopni Celsjusza.

