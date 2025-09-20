Kurczak po parmeńsku zastępuje u mnie nudne schabowe. W tych kotletach idzie się zakochać
Kotlety nie muszą być nudne. Zamiast zwykłych schabowych zrób kurczaka po parmeńsku, a nie pożałujesz. Cała rodzina ci podziękuje.
Zwykłe schabowe szybko się nudzą, dlatego urozmaicam to danie, sięgając po aromatyczne dodatki. Dobrą alternatywą dla tradycyjnego obiadu są kotlety z sosem paprykowym, ale ostatnio moja rodzina pokochała kurczaka po parmeńsku. Tu również główną rolę odgrywa sos, ale ten jest obłędnie pomidorowy. Do tego zapieczony ser i można się zakochać.
Pomysł na kurczaka po parmeńsku
Chociaż nazwa „kurczak po parmeńsku” wskazuje na włoskie pochodzenie tego dania, przepis narodził się w Ameryce. Skojarzenia z kuchnią słonecznej Italii są jednak jak najbardziej na miejscu, bo za powstaniem tej receptury stoją potomkowie włoskich emigrantów. Amerykańska nazwa tego dania, która w oryginale brzmi „chicken parmigiana” (w skrócie: „chicken parm”) nawiązuje zresztą do tradycyjnej włoskiej parmigiany, czyli zapiekanki składającej się ze smażonych plastrów bakłażana w pomidorowym sosie.
Kurczak po parmeńsku ma z parmigianą wiele wspólnego. Tu również niezbędnym składnikiem jest aromatyczny sos na bazie pomidorów, ale podstawą dania są kotlety z piersi kurczaka. Smażone jak tradycyjne schabowe są następnie zapiekane z sosem i serem. W oryginale tak przygotowanego kurczaka podaje się z makaronem spaghetti i dodatkową porcją sosu, ale takie kotlety będą też świetnie smakowały z ryżem czy pieczonymi ziemniakami, a nawet pieczywem.
Składniki na kotlety z kurczaka po parmeńsku
Na kotlety:
- 2 filety z piersi z kurczaka
- 1 jajko
- mąka
- bułka tarta
- sól i pieprz
Na sos:
- 1 kg pomidorów lub 1 puszka pomidorów krojonych lub passata pomidorowa (ok. 500 ml)
- 2 ząbki czosnku
- 1 cebula
- oliwa z oliwek
- przyprawy: bazylia, rozmaryn, oregano
- sól i pieprz
- Dodatkowo: garść startej mozzarelli i parmezanu
Kurcza po parmeńsku — sposób przygotowania
- Zrób sos pomidorowy. Natnij skórkę pomidorów i sparz je wrzątkiem, a następnie obierz ze skórki i pokrój. Posiekaj czosnek i cebulę, zeszklij na oliwie i dodaj pomidory (pokrojone, z puszki lub passatę) oraz przyprawy. Gotuj sos na małym ogniu przez ok. 30 minut.
- W międzyczasie przygotuj kotlety. Nie musisz tego robić bezpośrednio przed zapiekaniem, możesz też przygotować je wcześniej. Rozbij filety z kurczaka tłuczkiem, dopraw i panieruj kolejno w mące, jajku oraz bułce tartej.
- Kotlety smaż na złoto na rozgrzanym oleju roślinnym. Odsącz z tłuszczu i odłóż.
- Na dnie naczynia żaroodpornego rozprowadź część sosu. Układaj na nim usmażone kotlety i na każdym kładź jeszcze po dużej łyżce sosu. Wierzch posyp startym serem.
- Całość zapiekaj przez ok. 15-20 minut w piekarniku nagrzanym do 190 stopni Celsjusza.
