Kotlety z grzybami to pomysł na nietypowe kotlety mielone. Są wegetariańskie, aromatyczne, mają mniej tłuszczu niż klasyczne kotlety mielone, zawierają więcej witamin i błonnika, są też tańsze w przygotowaniu, jeżeli użyjemy grzybów z własnych zbiorów. Ich wykonanie jest zbliżone do przygotowania tradycyjnych mięsnych kotletów.

Składniki na kotlety z grzybów leśnych

Kotlety możesz zrobić z samych grzybów, ale możesz też dodać do nich kaszę. Dzięki niej będą pożywniejsze, będą miały bardziej zwartą konsystencję i ciekawy smak. Zamiast grzybów leśnych możesz użyć pieczarek albo połączyć oba ich rodzaje. W przepisie możesz wykorzystać grzyby świeże albo suszone, dlatego to danie zrobisz niezależnie od pory roku.

Składniki:

400 g świeżych grzybów leśnych lub 80 g suszonych grzybów

100 g ugotowanej kaszy (jaglanej lub gryczanej)

1 cebula

90 g tłuszczu

1 czerstwa bułka

pół szklanki mleka

1 jajko

1 łyżka posiekanej natki pietruszki i koperku

50 g tartej bułki do obtaczania

sól i pieprz do smaku

Jak zrobić kotlety z grzybów i kaszy?

Świeże grzyby umyj i poszatkuj. Cebulę podsmaż na niewielkiej ilości tłuszczu, dodaj grzyby, podsmażaj razem przez chwilę. Odparuj wodę. Bułkę namocz w mleku i odciśnij. Grzyby, bułkę i ugotowaną kaszę przepuść przez maszynkę do mielenia mięsa. Dodaj jajko, sól, pieprz, natkę pietruszki i koperek. Dokładnie wymieszaj całość. Jeżeli masa jest zbyt rzadka, dodaj trochę bułki tartej. Formuj niewielkie kotlety i obtaczaj je w bułce tartej. Smaż na mocno rozgrzanym oleju z obu stron na złocisto.

Tak przyrządzone kotlety z grzybami warto podawać jako dodatek do tradycyjnego drugiego dania zamiast kotletów mielonych lub schabowych. Na talerzu komponują się z kaszami, ziemniakami, surówkami (np. surówką z marchewki) albo mizerią. Można jeść je również jako samodzielny posiłek, z pieczywem lub bez, polane sosem grzybowym lub koperkowo-czosnkowym.

Kotlety z grzybów i kaszy to smaczna alternatywa dla klasycznych mielonych, fot. Getty Images, Alikaj2582

