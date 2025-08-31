Takie kotlety w PRL-u podawano w barach mlecznych. Kiedyś zastępowały mięso, dziś to prawdziwy rarytas
Takie kotlety w PRL-u królowały w barach mlecznych. Były tanie, pożywne i idealne jako zamiennik mięsa. Dziś wracają w nowej odsłonie: z dodatkiem kaszy i aromatycznych grzybów smakują wyśmienicie. To świetny pomysł na sycące danie, które pokochają nawet mięsożercy.
Kotlety z grzybami to pomysł na nietypowe kotlety mielone. Są wegetariańskie, aromatyczne, mają mniej tłuszczu niż klasyczne kotlety mielone, zawierają więcej witamin i błonnika, są też tańsze w przygotowaniu, jeżeli użyjemy grzybów z własnych zbiorów. Ich wykonanie jest zbliżone do przygotowania tradycyjnych mięsnych kotletów.
Składniki na kotlety z grzybów leśnych
Kotlety możesz zrobić z samych grzybów, ale możesz też dodać do nich kaszę. Dzięki niej będą pożywniejsze, będą miały bardziej zwartą konsystencję i ciekawy smak. Zamiast grzybów leśnych możesz użyć pieczarek albo połączyć oba ich rodzaje. W przepisie możesz wykorzystać grzyby świeże albo suszone, dlatego to danie zrobisz niezależnie od pory roku.
Składniki:
- 400 g świeżych grzybów leśnych lub 80 g suszonych grzybów
- 100 g ugotowanej kaszy (jaglanej lub gryczanej)
- 1 cebula
- 90 g tłuszczu
- 1 czerstwa bułka
- pół szklanki mleka
- 1 jajko
- 1 łyżka posiekanej natki pietruszki i koperku
- 50 g tartej bułki do obtaczania
- sól i pieprz do smaku
Jak zrobić kotlety z grzybów i kaszy?
- Świeże grzyby umyj i poszatkuj. Cebulę podsmaż na niewielkiej ilości tłuszczu, dodaj grzyby, podsmażaj razem przez chwilę. Odparuj wodę.
- Bułkę namocz w mleku i odciśnij.
- Grzyby, bułkę i ugotowaną kaszę przepuść przez maszynkę do mielenia mięsa.
- Dodaj jajko, sól, pieprz, natkę pietruszki i koperek. Dokładnie wymieszaj całość.
- Jeżeli masa jest zbyt rzadka, dodaj trochę bułki tartej.
- Formuj niewielkie kotlety i obtaczaj je w bułce tartej. Smaż na mocno rozgrzanym oleju z obu stron na złocisto.
Tak przyrządzone kotlety z grzybami warto podawać jako dodatek do tradycyjnego drugiego dania zamiast kotletów mielonych lub schabowych. Na talerzu komponują się z kaszami, ziemniakami, surówkami (np. surówką z marchewki) albo mizerią. Można jeść je również jako samodzielny posiłek, z pieczywem lub bez, polane sosem grzybowym lub koperkowo-czosnkowym.
