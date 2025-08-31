Reklama

Kotlety z grzybami to pomysł na nietypowe kotlety mielone. Są wegetariańskie, aromatyczne, mają mniej tłuszczu niż klasyczne kotlety mielone, zawierają więcej witamin i błonnika, są też tańsze w przygotowaniu, jeżeli użyjemy grzybów z własnych zbiorów. Ich wykonanie jest zbliżone do przygotowania tradycyjnych mięsnych kotletów.

Składniki na kotlety z grzybów leśnych

Kotlety możesz zrobić z samych grzybów, ale możesz też dodać do nich kaszę. Dzięki niej będą pożywniejsze, będą miały bardziej zwartą konsystencję i ciekawy smak. Zamiast grzybów leśnych możesz użyć pieczarek albo połączyć oba ich rodzaje. W przepisie możesz wykorzystać grzyby świeże albo suszone, dlatego to danie zrobisz niezależnie od pory roku.

Składniki:

  • 400 g świeżych grzybów leśnych lub 80 g suszonych grzybów
  • 100 g ugotowanej kaszy (jaglanej lub gryczanej)
  • 1 cebula
  • 90 g tłuszczu
  • 1 czerstwa bułka
  • pół szklanki mleka
  • 1 jajko
  • 1 łyżka posiekanej natki pietruszki i koperku
  • 50 g tartej bułki do obtaczania
  • sól i pieprz do smaku

Jak zrobić kotlety z grzybów i kaszy?

  1. Świeże grzyby umyj i poszatkuj. Cebulę podsmaż na niewielkiej ilości tłuszczu, dodaj grzyby, podsmażaj razem przez chwilę. Odparuj wodę.
  2. Bułkę namocz w mleku i odciśnij.
  3. Grzyby, bułkę i ugotowaną kaszę przepuść przez maszynkę do mielenia mięsa.
  4. Dodaj jajko, sól, pieprz, natkę pietruszki i koperek. Dokładnie wymieszaj całość.
  5. Jeżeli masa jest zbyt rzadka, dodaj trochę bułki tartej.
  6. Formuj niewielkie kotlety i obtaczaj je w bułce tartej. Smaż na mocno rozgrzanym oleju z obu stron na złocisto.

Tak przyrządzone kotlety z grzybami warto podawać jako dodatek do tradycyjnego drugiego dania zamiast kotletów mielonych lub schabowych. Na talerzu komponują się z kaszami, ziemniakami, surówkami (np. surówką z marchewki) albo mizerią. Można jeść je również jako samodzielny posiłek, z pieczywem lub bez, polane sosem grzybowym lub koperkowo-czosnkowym.

kotlety z grzybów i kaszy przepis
Kotlety z grzybów i kaszy to smaczna alternatywa dla klasycznych mielonych, fot. Getty Images, Alikaj2582

