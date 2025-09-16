Kotlety schabowe to jedno z ukochanych dań Polaków. Tradycyjnie podawane z ziemniakami stanowią podstawę codziennego obiadu. Do tego zazwyczaj serwuje się różnego rodzaju dodatki warzywne — mizerię, surówki czy pikle. Jest jednak coś, co jeszcze bardziej wzbogaci smak panierowanego mięsa. Sos paprykowy to prawdziwy game changer.

Kotlety i sos paprykowy to idealny duet

Oryginalnych pomysłów na serwowanie kotletów jest całe mnóstwo. Niektórzy podają schabowe z serem, inni z pieczarkami. Niekiedy do kotleta podaje się także sos, np. pieczeniowy lub grzybowy. Główną rolę w tym przepisie odgrywa natomiast sos na bazie papryki i pomidorów, który najlepiej smakuje jesienią, przyrządzony ze świeżych, sezonowych warzyw.

Dodawanie sosu warzywnego do kotletów nie jest czymś niezwykłym. We Włoszech popularnym daniem jest np. kurczak po parmeńsku, czyli panierowany filet polewany sosem pomidorowym i zapiekany z serem. Słodycz pomidorów z lekką nutą kwasowości doskonale przełamuje smak panierowanych kotletów. Papryka dodaje aromatu i sprawia, że to danie smakuje jeszcze lepiej.

Chociaż tradycyjnie kotlety robi się ze schabu, w tym przepisie można wykorzystać inne mięso. Doskonale sprawdzą się sznycle z indyka, ale może to być również pierś z kurczaka. Sos warto wykorzystać także do innych dań, np. do grillowanego mięsa czy do makaronu.

Składniki na kotlety z sosem z papryki

Kotlety

4 plastry schabu lub sznycle z indyka

mąka

1 jajko

2 łyżki mleka

Bułka tarta

sól i pieprz

Sos paprykowy

1 duża papryka czerwona lub 2 małe

3 pomidory

1 ząbek czosnku

1 mała cebula

sól, pieprz, papryka słodka, papryka wędzona lub chilli

natka pietruszki

oliwa z oliwek

Sos z papryką i pomidorami do kotletów, fot. Adobe Stock, Andrei Starostin

Przepis na kotlety z sosem paprykowym

Najpierw przygotuj sos. Paprykę i pomidory umyj, osusz. Obierz cebulę i czosnek. Pomidory sparz wrzątkiem, a następnie włóż do zimnej wody, by łatwo obrać je skórki. Pokrój na małe kawałki. Paprykę przekrój na pół, usuń gniazdo nasienne i pokrój w drobną kostkę. Na rozgrzaną oliwę wrzuć czosnek i cebulę, podsmaż, a następnie dodaj paprykę i pomidory. Dopraw solą, pieprzem, papryką słodką oraz szczyptą papryki wędzonej lub chilli, w zależności od preferowanego stopnia ostrości. Zmniejsz ogień i przykryj patelnię, by składniki dusiły się i zmiękły. W międzyczasie przygotuj kotlety. Mięso rozbij, przypraw i obtaczaj kolejno w mące, jajku wymieszanym z mlekiem oraz w bułce tartej. Smaż na złoto na oleju roślinnym, najlepiej z dodatkiem smalcu. Gorące kotlety wykładaj na talarze i polewaj sosem z papryki. Posyp posiekaną natką pietruszki. Możesz podawać podobnie jak sznycle z kawałkami cytryny.

