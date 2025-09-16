Kotlety z tym dodatkiem smakują 300 razy lepiej. Biją na głowę zwykłe schabowe
Kotlety schabowe to obiadowy pewniak, ale w tej wersji smakują wybitnie. Wykorzystaj sezonowe warzywa i stwórz pyszny dodatek do obiadu. Na maksa podkręcisz dzięki temu smak mięsa.
Kotlety schabowe to jedno z ukochanych dań Polaków. Tradycyjnie podawane z ziemniakami stanowią podstawę codziennego obiadu. Do tego zazwyczaj serwuje się różnego rodzaju dodatki warzywne — mizerię, surówki czy pikle. Jest jednak coś, co jeszcze bardziej wzbogaci smak panierowanego mięsa. Sos paprykowy to prawdziwy game changer.
Kotlety i sos paprykowy to idealny duet
Oryginalnych pomysłów na serwowanie kotletów jest całe mnóstwo. Niektórzy podają schabowe z serem, inni z pieczarkami. Niekiedy do kotleta podaje się także sos, np. pieczeniowy lub grzybowy. Główną rolę w tym przepisie odgrywa natomiast sos na bazie papryki i pomidorów, który najlepiej smakuje jesienią, przyrządzony ze świeżych, sezonowych warzyw.
Dodawanie sosu warzywnego do kotletów nie jest czymś niezwykłym. We Włoszech popularnym daniem jest np. kurczak po parmeńsku, czyli panierowany filet polewany sosem pomidorowym i zapiekany z serem. Słodycz pomidorów z lekką nutą kwasowości doskonale przełamuje smak panierowanych kotletów. Papryka dodaje aromatu i sprawia, że to danie smakuje jeszcze lepiej.
Chociaż tradycyjnie kotlety robi się ze schabu, w tym przepisie można wykorzystać inne mięso. Doskonale sprawdzą się sznycle z indyka, ale może to być również pierś z kurczaka. Sos warto wykorzystać także do innych dań, np. do grillowanego mięsa czy do makaronu.
Składniki na kotlety z sosem z papryki
Kotlety
- 4 plastry schabu lub sznycle z indyka
- mąka
- 1 jajko
- 2 łyżki mleka
- Bułka tarta
- sól i pieprz
Sos paprykowy
- 1 duża papryka czerwona lub 2 małe
- 3 pomidory
- 1 ząbek czosnku
- 1 mała cebula
- sól, pieprz, papryka słodka, papryka wędzona lub chilli
- natka pietruszki
- oliwa z oliwek
Przepis na kotlety z sosem paprykowym
- Najpierw przygotuj sos. Paprykę i pomidory umyj, osusz. Obierz cebulę i czosnek.
- Pomidory sparz wrzątkiem, a następnie włóż do zimnej wody, by łatwo obrać je skórki. Pokrój na małe kawałki.
- Paprykę przekrój na pół, usuń gniazdo nasienne i pokrój w drobną kostkę.
- Na rozgrzaną oliwę wrzuć czosnek i cebulę, podsmaż, a następnie dodaj paprykę i pomidory. Dopraw solą, pieprzem, papryką słodką oraz szczyptą papryki wędzonej lub chilli, w zależności od preferowanego stopnia ostrości.
- Zmniejsz ogień i przykryj patelnię, by składniki dusiły się i zmiękły.
- W międzyczasie przygotuj kotlety. Mięso rozbij, przypraw i obtaczaj kolejno w mące, jajku wymieszanym z mlekiem oraz w bułce tartej. Smaż na złoto na oleju roślinnym, najlepiej z dodatkiem smalcu.
- Gorące kotlety wykładaj na talarze i polewaj sosem z papryki. Posyp posiekaną natką pietruszki. Możesz podawać podobnie jak sznycle z kawałkami cytryny.
Czytaj także:
- Takie kotlety w PRL-u podawano w barach mlecznych. Kiedyś zastępowały mięso, dziś to prawdziwy rarytas
- Na mielone z tymi grzybami czekam cały rok. To najbardziej aromatyczne kotlety
- Te złociste naleśniki smakują jak obiad w najlepszej karczmie. Do farszu dodaj 1 wyjątkowy składnik