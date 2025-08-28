Sezon na kurki trwa w najlepsze. Te aromatyczne grzyby to prawdziwy rarytas i mój ulubiony składnik jesiennych dań. Ale zamiast dodawać je do jajecznicy, mieszam je z mięsem i robię z nich kotlety mielone. Przepis jest prosty, a efekt przechodzi najśmielsze oczekiwania.

Składniki na kotlety mielone z kurkami

Przygotowanie kotletów mielonych z kurkami nie jest trudne. Wystarczy tylko kilka składników i aromatyczny obiad gotowy. Do zrobienia tych kotletów możesz wykorzystać ulubiony rodzaj mięsa — nada się zarówno wieprzowina, wołowina, jak i mięso drobiowe. Doskonale pasuje zwłaszcza indyk — soczysty i mniej kaloryczny.

400 g mięsa mielonego

1,5 szklanki kurek

1 mała cebula

1 jajko

bułka tarta do panierowania

przyprawy: sól, pieprz, papryka słodka, suszone zioła

świeży koperek

olej do smażenia

Sposób przygotowania mielonych z kurkami

W pierwszej kolejności przygotuj grzyby. Umyj je tak, by nie nasiąknęły wodą — zastosuj prosty trik na czyszczenie kurek, np. z użyciem mąki. Oczyszczone kurki drobno posiekaj. Obierz cebulę i pokrój, a następnie przesmaż na patelni razem z grzybami. Całość pozostaw do wystygnięcia.

W międzyczasie przygotuj mięso. Przełóż je do miski, dodaj 1 jajko oraz przyprawy. Wsyp przestudzone kurki z cebulą. Drobno posiekaj koperek i dodaj do mięsa. Całość dokładnie wymieszaj na gęstą masę. Formuj w dłoniach grubsze, spłaszczone kotlety, a następnie obtaczaj je w bułce tartej. Układaj na patelni z rozgrzanym olejem i smaż, aż będą złociste. Podawaj z ulubionymi dodatkami, np. młodymi ziemniakami i mizerią.

Kotlety mielone z kurkami są aromatyczne i soczyste, fot. Adobe Stock, Grzegorz Lenkiewicz

Z kurkami przygotujesz nie tylko kotlety

Kurki to jeden z największych rarytasów w kuchni. Przełom lata i jesieni to szczyt sezonu na te grzyby, dlatego warto korzystać i próbować różnych przepisów. Zainspiruj się kulinarnymi autorytetami i przygotuj autorską jajecznicę z kurkami Magdy Gessler.

Makaronowa zapiekanka z kurkami i kremowym sosem to pomysł na szybki obiad w środku tygodnia. Nieco więcej czasu wymaga przygotowanie pierogów z kurkami, ale warto włożyć w to trochę pracy, bo smakują wyśmienicie. Szybko i łatwo przygotujesz natomiast sos kurkowy, który możesz podać z mięsem, makaronem lub plackami ziemniaczanymi.

